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Kuyumcularda düğün sezonu öncesi hareketlilik başladı

#Altın#Düğün Sezonu#Ekonomianasayfa
Kuyumcularda düğün sezonu öncesi hareketlilik başladı

Evlenecek çiftler, düğün sezonu öncesi şimdiden takılarını almaya başladı. Hazırlıklarını tamamlamak isteyen gelin ve damat adayları en çok bilezik, set takımları ve alyans tercih ediyor.

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Düğün hazırlığında olan vatandaşların alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda şimdiden hareketlilik başladı.

Kocaeli'de de düğün sezonu için hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler, kuyumcuların yolunu tutuyor. Gelin ve damat adayları bilezik, set takımları ve alyans alırken, düğüne katılacak misafirler ise gram altına yöneliyor.

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"CİDDİ BİR HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ"

Altın fiyatlarının yüksek olduğunu, ilerleyen günlerde daha da yükseleceğini ifade eden kuyumcu Sergen Kavartkurt, "Mart ayındayız, özellikle nişan aylarının olduğu dönemdeyiz. Pandemi kısıtlamalarının da kalkmasıyla bu sene düğün sezonunda hareketlilik bekliyoruz. Özellikle düğün sezonunda altına bayağı bir rağbet olacaktır. Gelin ve damatlar bilezik, set takımları ve alyansları tercih ediyor. Ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Fiyatlar şu an yükselişte ve fiyatların biraz daha yükseleceğini düşünüyoruz. Tabii ki fiyatların belli bir noktada sabit kalması bizim için daha iyi olacaktır. Genellikle klasik alyanslar tercih ediliyor. Ortalama fiyat olarak bin 500 TL’den başlıyor. 14 ayar pırlantalar tercih ediliyor" dedi.

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"GENELDE GRAM ALTINLAR TERCİH EDİLİYOR"

Düğün takısı olarak gram altının tercih edildiğini söyleyen Kavartkut, "Özellikle mart ayı kuyumculuk sektörünün en hareketli aylarından biridir. Çeyrek altın ve yarım altın fiyatı sebebiyle düğün takısı olarak çok tercih edilmiyor. Düğünler için genelde gram altınlar tercih ediliyor. Düğün yapacak müşterilerimizin imkanları varsa şimdiden altın almaları onlar için daha iyi olacaktır. Çünkü altının uzun vadede biraz daha yukarı doğru tırmanacağı görünüyor. Ukrayna ve Rusya’nın arasındaki sıcak çatışma altın piyasasına yansıdı. Savaş başladıktan sonra biraz yükselmeye başladı" diye konuştu.

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#Altın#Düğün Sezonu#Ekonomianasayfa

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