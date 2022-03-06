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Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

#Altın Fiyatları#Ons Altın#Gram Altın
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı

Altın ve kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna savaşına odaklanmış durumda. Jeopolitik kriz dönemlerinde yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altın geride kalan haftada yükselişini sürdürdü. Gram altın haftayı yüzde 6'ya yakın yükselerek 900 TL sınırında tamamladı. Kripto paralar ise oldukça dalgalı bir seyir izlerken en yüksek hacimli kripto para Bitcoin 40 bin doların altında bulunuyor.

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Altın fiyatları Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelere bağlı olarak hareket etmeye devam ediyor.

Pazartesi günü 1889 dolar ile 1929 dolar arasında seyreden ons altın haftanın ilk gününü 1908 dolardan tamamladı.

Salı günü sert yükselen ons altın 1945 dolara kadar çıktı. Gün içi en düşük 1901 dolar seviyesine gerileyen ons altın kapanışı da 1945 dolardan yaptı.

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Çarşamba günü kazanımlarının bir kısmını geri veren ons altın gün içi en düşük 1913 dolar, en yüksek ise 1950 dolar değerini aldıktan sonra gün sonunda kapanışı 1927 dolar seviyesinde yaptı.

Ons altın gün ortasından itibaren yönünü tekrar yukarıya çevirdi. 1922 dolar ile 1941 dolar arasında dalgalı bir seyir izleyen ons altın gün sonunda 1938 dolar seviyesine çekildi.

Ons altında zirve ise haftanın son günü görüldü. Gün içerisinde en düşük 1929 dolar seviyesine çekilen ons altın 1970 dolar ile zirve yaptıktan sonra 1968 dolar bandından haftayı tamamladı.

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Böylelikle ons altın kapanış değerleri dikkate alındığında haftayı yüzde 3.14 artışla tamamladı.

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GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Gram altında yaşanan yükseliş ise ons altına oranla daha yüksek oldu. Haftanın ilk gününde 839 TL ile 872 TL arasında dalgalı bir seyir izleyen gram altın kapanışı 849 TL'den yaptı.

Salı günü, güç içi zirvesi pazartesi günü gördüğü seviyeden daha düşük olsa da, kapanışta 868 TL'den yapan gram altın yükselişini sürdürdü.

Hafta ortasında da yükselişine devam eden gram altın, çarşamba günü en düşük 863 TL, en yüksek ise 881 TL değerini aldıktan sonra kapanışı 875 TL'den yaptı.

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Perşembe günü ise gram altının gün içi zirvesi değişmedi. 865 TL ile 881 TL arasında bir seyir izleyen gram altın kapanışta ise 880 TL değerini aldı.

Gram altın haftanın son gününde ise 900 TL seviyesine yükseldi. Gün içerisinde en düşük 876 TL değerini alan gram altın günü ve haftayı ise 899 TL'den tamamladı.

Böyle gram altın kapanış değerleri dikkate alındığında haftayı yüzde 5.88 yükselişle tamamladı.

KRİPTO PARALRDA DALGALI SEYİR

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen savaştan en çok kripto paralar etkileniyor. Gelen haberlere göre anlık yükselen ve düşen kripto paralar hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi.

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En yüksek hacimli kripto para Bitcoin son yedi günde yüzde 1.6, son 24 saatte ise yüzde 0.8 yükseldi. Ancak kripto para yine de kritik değer olan 40 bin dolar sınırının altında, 39 bin 450 dolar seviyesinde bulunuyor.

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ETHEREUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada yer alan Ethereum son bir haftada yüzde 3.3 değer kaybetti. Ethereum’da son 24 saatte yaşanan artış ise yüzde 0.6 seviyesinde. Ethereum'un güncel fiyatı 2 bin 647 dolar seviyesinde.

BINANCE COIN

Binance Coin son bir haftada yüzde 2.9 değer kazandı. Binance Coin'de son 24 saatte yaşanan yükseliş ise yüzde 1.2 oldu. Kripto para 383 dolar seviyesinde bulunuyor.

RIPPLE

Önde gelen bir diğer kripto para birimi olan Ripple ise son bir haftada yüzde 0.6 değer kazandı. Kripto parada son 24 saatte yaşanan değer kazancı ise yüzde 3.04 oldu. Ripple'ın güncel fiyatı 0.74 dolar seviyesinde bulunuyor.

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#Altın Fiyatları#Ons Altın#Gram Altın

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