Kentteki kütüphane ihtiyacına alternatif çözüm bulduklarını anlatan Atay, “Kitap Kafe’nin aynısını Girne Mahallesi’nde de açıyoruz, çalışmalarına başladık. Kitap Kafe projemizi ilçemizin her mahallesinde gerçekleştireceğiz. Kitap bağışı da kabul etmeye devam ediyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz” dedi.

SERVİS BIRAKACAK

Atay, Efeler halkını daha çok kitapla buluşturmayı öncelik edindiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğrencilerimiz pandemi kısıtlamaları bittiğinde saat 02.00’ye kadar açık olan kitap kafemizde ders çalışıp, kitap okuyabilecek. Aynı zamanda bilgisayarlar ve internetin olduğu kitap kafemizde çay ikramımız da olacak. Buradan yararlanan kız öğrencilerimiz için de kapıda servis bekleyecek ve onları gece evlerine bırakacağız. Kafemizin kütüphanesinde; Türk Edebiyatı’ndan dünya edebiyatına, tarihten sanata, bilimden felsefeye, pek çok alanda eser bulunmakta. Ayrıca kafemiz bünyesinde toplamda 36 kişilik bir toplantı ve seminer odası yer almakta. Burayı eğitim, kültür, sanat gibi etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde düzenledik.”