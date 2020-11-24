‘Kuş Cenneti’ni korumak için tünel inşa ediyoruz’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Nallıhan yolu üzerinde bulunan ‘Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli’nin, Nallıhan'daki yaban hayatının korunması için yapıldığını belirterek, “Burayı tünel yapmadan bölünmüş yol olarak geçebilirdik ama Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için bu tüneli inşa ediyoruz” dedi. Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Beypazarı-Çayırhan-Nallıhan yolundaki Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin şantiyesinde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Karaismailoğlu, “Buradaki çalışma, 1262 metre uzunluğunda çift tüp tünel ve devamında 270 metre uzunluğunda çift köprüden oluşuyor. Burayı tünel yapmadan bölünmüş yol olarak geçebilirdik ama Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için bu tüneli inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2021 SONUNDA BİTECEK

Karaismailoğlu, tünel ve köprü inşaatlarının, kuşların ve yaban hayatının etkilenmemesi için büyük bir özveriyle hazırlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Yaptığımız bu projeler, buraya büyük değer kazandıracak ve ulaşımı daha da kolaylaştıracak. Ayrıca burası Sarıyer Barajı'nın bir kolu olan Aladağ Çayı üzerinde bulunuyor. Yine buradaki köprü ve tünel imalatları 2021 yılının sonunda tamamlayıp eksik kalan 23 kilometrelik yolun da ihalesini yaptıktan sonra Ankara-Nallıhan arası konforlu, emniyetli güvenli bir yola kavuşacak ve bölgenin de değerine değer katacak."

140 KİLOMETRE YOL

Proje hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Bulunduğumuz proje, Ankara-Yenikent-Ayaş-Beypazarı-Nallıhan yolu. Toplam 140 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Bunun 112 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlandı, 5 kilometresinde ise bölünmüş yol imalatları devam ediyor. Bulunduğumuz noktadan Nallıhan arasındaki 23 kilometrelik bölünmüş yol olmayan kısım. İnşallah bunun da kararını verdik ve ihale sürecini başlattık. Bu yolu da en kısa zamanda ihalesini yaparak Nallıhanlılara ve Ankaralılara kazandıracağız.” Karaismailoğlu, salgının Türkiye'de görülmeye başladığı mart ayından ekim ayına kadarki süreçte Bakanlık olarak 5.7 milyar lira yatırım yapıldığını aktararak, “Bütün dünya bir salgınla savaşırken, biz tedbirlerimiz alarak yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Nallıhan ve Ankara'daki projelerimizi tamamlayıp, vatandaşımızın hizmetine kazandırdığımızda onların yaşayacağı mutluluk bizim için bir onur olacak” değerlendirmesinde bulundu.