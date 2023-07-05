Kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenleme

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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.

EK MTV TÜM ARAÇLARA UYGULANACAK

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması farketmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.

"DEPREM SONRASI EKONOMİK TEDBİR ZARURİ OLMUŞTUR"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada "Deprem sonrası ekonomik tedbir zaruri olmuştur" dedi.