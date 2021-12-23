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Kurlarda ‘dengeli’ dönem

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kur#Türk Lirası
Kurlarda ‘dengeli’ dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günü kabine toplantısından sonra açıkladığı Türk Lirası’nı özendirici önlemler sonrası piyasalarda düşüş eğilimi devam ederken, piyasalar denge arayışını sürdürüyor.

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Uzmanlar, yeni ekonomi modeli hayata geçmeye başladıkça piyasanın dengeye gelebileceğini değerlendirirken; Dolar/TL’de 11.40-13.60 TL arasında daha dengeli bir kur hareketini izlemenin mümkün olduğunu belirtiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün TL’ye teşvik paketiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir. Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek” şeklinde belirtirken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ ürünü için ilk dolar kurunu, alışta 12.3480 satışta ise 12.3702 olarak açıkladı.

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GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Geçtiğimiz 3 işlem gününde TL, döviz kurları karşısında yaklaşık yüzde 40 oranında değer kazanırken; gram altın dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle yüzde 40 değer kaybetti. Dolar/TL dünkü işlemlerde, 12.79 TL ile 12.07 TL arasında dar bantta hareket ederken; piyasaların kapanış saatinde yüzde 0,90 düşüşle 12.45 seviyesinde bulunuyordu. Euro ise, dün güne 14.28 TL seviyesinden başlarken, kapanış saatinde yüzde 0,70 değer kaybıyla 14.10 seviyesinde işlem gördü. Altının gram fiyatı, dolar kuru bazlı değer kaybına sürdürürken; gün içerisinde en yüksek 735 TL’yi, en düşük ise 693 TL’yi gördü. Altın, gün kapanış saatinde ise önceki günkü kapanışına göre yüzde 0,23 gerilemeyle 717 TL’den alıcı buldu. Borsa İstanbul, güne yüzde 3.14 azalışla 1832 puandan başlarken; günü yüzde 4,64 oranında değer kaybıyla 1.804 puandan tamamladı.

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OLUMLU ETKİ

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İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, “Alınan kararların kısa ve orta vadede Türk Lirası’nda olumlu etkilerini izlemeye devam edebiliriz” diye konuştu.

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