Kurbanlık satışları besicileri sevindirdi

Bayramın yaklaşmasıyla artan hareketlilikten memnun olan besicilerden bazıları şimdiden kurbanlıkların tamamını sattı. Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır’ın 2 milyon 700 bine yakın hayvan varlığıyla Türkiye’de hayvancılık bakımından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kentten Türkiye’nin çeşitli illerine hem canlı hem de et olarak sevkiyat yapıldığını dile getiren Atalar, yaklaşık bir aydan bu yana batı illerine hayvan sevkiyatının sürdüğünü belirtti. Atalar, bu yıl kurbanlık hayvan sayısının geçen yıl kesilen hayvan sayısından daha fazla olduğuna işaret ederek, “İhtiyaçtan daha fazla hayvanımız mevcut. Pazara baktığımızda da hayvan fiyatları oldukça makul seviyede. Bu yıl kurbanlık yönüyle herhangi bir olumsuzluk yok. İyi bir sezon yaşıyoruz. Bu nedenle bu yıl daha fazla kurban kesileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Vatandaşların kurbanlık alırken küpelerine dikkat etmesi gerektiğini anlatan Atalar, küpe numarasıyla Türkvet mobil uygulamasından hayvan hakkındaki bütün bilgilere ulaşılabileceğini bildirdi. Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkati çeken Atalar, “Hayvanın tüylerinin parlak ve canlı görünmesi, zayıf olmaması, gözlerinin parlak olması gerekir. Özellikle herhangi bir uzvunun eksik olmaması, hayvanın boynuzu varsa kırık olmaması lazım. Burun akıntısı, ishal ve yüksek ateşin olmamasına da dikkat edilmeli” diye konuştu. Atalar, hayvanların belirlenen yerler dışında kesilmesinin uygun olmadığını ve aksi halde cezai müeyyidelerin uygulanacağını, bu kapsamda il merkezinde yaklaşık 10 noktada hayvan kesimi için yer tahsisi yapıldığını kaydetti.

Özellikle salgın sürecinde hijyene daha da dikkat edilmesi uyarısında bulunan Atalar, “Rastgele kesim uygun değil, gerekli müdahaleleri yapacağız. Bayram süresince 60 veteriner hekim ve ziraat mühendisi görevlendirdik. Arkadaşlarımız sahadalar. Her tarafta hayvan satılamayacak, il merkezinde belirlenen 5 noktada satışlar gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

TÜMÜNÜ SATTI

Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası’nda satış yapan besicilerden Sıddık Ertaş da bu yıl 60 küçükbaş kurbanlık beslediğini söyledi. Ertaş, geçen yıl hayvanları satmakta zorlandıklarını dile getirerek, “Bu yıl fiyatlar iyi. Bütün kurbanlıklarımı sattım, elimde kalmadı. Çok şükür, memnunuz. Bu yıl satışı hızlı yaptık” şeklinde konuştu. Tekin Dere de hayvanlarını satmak için kente geldiğini, geçen yıla göre fiyatların uygun olduğunu belirterek, “Vatandaşların talebi var. 20 küçükbaş hayvandan 15’ini sattım” dedi. Siirt’te de besiciler, Kurban Bayramı öncesi hayvanlarını satmak için sabahın erken saatlerinde Siirt Belediyesi Hayvan Pazarı’nın yolunu tutuyor. Besiciler normalleşme süreciyle Kurban Bayramı öncesi satışlarının artmasından umutlu. Besicilerden Mehmet Aslancı, 40 yıldır hayvan pazarına geldiğini dile getirdi. Bayramın birinci ve ikinci gününde satışların artmasını beklediklerini ifade eden Aslancı, bu yıl fiyatlarda geçen seneye göre fark olmadığını aktardı.

PAZARLAR HAREKETLENDİ

GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesindeki hayvan pazarı da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlendi. Pazarda küçükbaşlar 1000 ile 3 bin, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 6 bin ila 35 bin lira arasında satılıyor. Pazardaki yoğunluğun bayram yaklaştıkça daha da artması bekleniyor. Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, Doğu Karadeniz´in en büyük, civarın ise en kapasiteli hayvan pazarlarından birinin Kelkit Hayvan Pazarı olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık bugün itibarıyla 1.500 civarından hayvan daha pazara giriş yaptı. Kurban Bayramı’yla beraber de ciddi hareketlen-memeler var. Bölgemizin yanı sıra bu pazardan metropol şehirlere hayvan gönderiliyor. Bu yıl itibarıyla 5 bin civarında sevkiyatımız oldu. Bu sevkiyatın ticari hacmine baktığımızda ise yaklaşık 70 ile 80 milyar TL´lik bir rakam söz konusu” dedi.

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