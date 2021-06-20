Kurban kesiminde randevulu sistem

Buna göre kurbanlıklar ve kurban kesim yerleri ile ilgili alınacak önlemler şöyle:

Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Kurban satış ve kesim yerleri birbirine yakın yerlerde planlanacak.

Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanacak.



Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılacak, en az 2 metre olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulacak.

TOKALAŞMA YASAK

Hayvan satış alanlarına, ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmayacak. Satış ve kesim yerlerinin girişinde HES kodu sorgulaması yapılacak.

Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmayacak. Satıcı sık sık elini yıkayacak veya el antiseptiği (özellikle her para ödemesinden sonra) kullanacak.

Kurban olarak satın alınacak hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve TURKVET kayıt sisteminde kayıtlı olanlardan seçilecek.

Yapılan denetimlerde kurban için uygun olmayan hayvanlar bulunduğu tespit edilirse ilgili hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenecek.

PARA CEZASI

Kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 96 bin 561 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 399 lira para cezası verilecek. Kesimin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak, aykırı hareket edenlere hayvan başına 2 bin 75 lira ceza uygulanacak.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davrananlara 1033 lira idari para cezası verilecek.

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