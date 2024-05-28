×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

‘Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun’ çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#Kurban Bayramı#Tatil#Turizm
‘Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun’ çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 07:00

Antalya’da turizmciler, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, “Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır” dedi. 

Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. 14 Haziran’da Avrupa Futbol Şampiyonası’nın başlayacak olması nedeniyle, şampiyonanın düzenleneceği Almanya’dan gelen turist sayısında düşüş bekleyen turizm sektörü, bu boşluğu bayramda doldurmayı hedefliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurban Bayramı#Tatil#Turizm

BAKMADAN GEÇME!