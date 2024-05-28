‘Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun’ çağrısı

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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, “Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır” dedi.

Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. 14 Haziran’da Avrupa Futbol Şampiyonası’nın başlayacak olması nedeniyle, şampiyonanın düzenleneceği Almanya’dan gelen turist sayısında düşüş bekleyen turizm sektörü, bu boşluğu bayramda doldurmayı hedefliyor.