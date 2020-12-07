Kuraklık ve kıtlık için Meclis araştırması talebi

Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi Karadeniz Bölgesinde yağış miktarı yüzde 50 gerilemiştir. Benzer tablo, İzmir, Edirne, İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin neredeyse tamamı için geçerlidir” denildi. CHP’li Budak, “Son 50 yılın en sıcak eylül ve ekim aylarını yaşadık. Yağış oranı yok denecek noktada. Göller kurudu, barajlardaki su rezervi azaldı. Kuraklık bir yandan, kıtlık tehlikesi diğer yandan felaketin kapımıza dayandığını gösteriyor. Bu iklim krizidir. Ekonomik kriz gibi bunu da yok sayarak bir yere varamayız” diye konuştu.