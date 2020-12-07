Kuraklık ve kıtlık için Meclis araştırması talebi
CHP milletvekilleri, Türkiye’yi de etkileyen kurak dönem ve kıtlık riskiyle ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman ve arkadaşlarınca Meclis Başkanlığı’na verilen önergede, Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley’in 2021 için büyük çapta kıtlık beklendiği uyarısında bulunduğu anımsatıldı. Salgının küresel ekonomiye etkileri de dikkate alındığında ülke yönetimlerinin kıtlık, açlık ve göç konularına odaklanması gerektiği belirtilen önergede, “Ülkemiz 2020 itibariyle ciddi bir kuraklık tehdidi altında.
Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi Karadeniz Bölgesinde yağış miktarı yüzde 50 gerilemiştir. Benzer tablo, İzmir, Edirne, İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin neredeyse tamamı için geçerlidir” denildi. CHP’li Budak, “Son 50 yılın en sıcak eylül ve ekim aylarını yaşadık. Yağış oranı yok denecek noktada. Göller kurudu, barajlardaki su rezervi azaldı. Kuraklık bir yandan, kıtlık tehlikesi diğer yandan felaketin kapımıza dayandığını gösteriyor. Bu iklim krizidir. Ekonomik kriz gibi bunu da yok sayarak bir yere varamayız” diye konuştu.
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