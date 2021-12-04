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Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Bakan Pakdemirli'den destekleme ödemeleri açıklaması

#Pakdemirli#Kuraklık Desteği#Kuraklık Desteği Yatacak Mı
Kuraklık desteği ne zaman yatacak Bakan Pakdemirliden destekleme ödemeleri açıklaması

Kuraklık desteği, Aralık ayına girilmesiyle birlikte çiftçilerin beklenti içerisinde olduğu destek kalemleri arasında yer alıyor. Çifçilere destek niteliğinde verilecek olan kuraklık desteği, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan ürünleri de kapsayacak. Peki, verim kaybı yaşayan vatandaşlar için kuraklık desteği ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Kuraklık desteği ne zaman yatacak sorusu ile gündemde yer alıyor. Kuraklık desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek. Kuraklık desteği, verim kaybına göre dekar başına 30 liradan 100 liraya kadar çıkabilecek. TARSİM tarafından gerçekleştirilecek olan denetimin ardından kuraklık desteği hak edenlerin hesaplarına ödemeler gerçekleşecek. Peki, Kuraklık desteği ne zaman yatacak?

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar,  yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.

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Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN DESTEKLEME ÖDEMESİ AÇIKLAMALARI

Bakan Pakdemirli, 3 Aralık 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, şunları ifadelerde bulundu:

"138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira aktarılacak. Hayırlı, bereketli olsun."

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