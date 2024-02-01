Kur korumalı mevduatta erime sürüyor

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Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme devam ediyor. KKM'de 19 Ocak 2024 haftasında 2 trilyon 502 milyar 609 milyon lira bulunurken geçtiğimiz hafta bu tutar 2 trilyon 458 milyar 545 milyon liraya düştü. Böylece KKM'de bir haftada 44 milyar liralık çıkış yaşandı.

KREDİLERDE YÜKSELİŞ VAR

Aynı haftada krediler 11 trilyon 736 milyar TL'den 11 trilyon 837,5 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 36 milyar TL'den 15 trilyon 101,3 milyar TL'ye yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Tüketici kredileri 1 trilyon 514 milyar TL'den 1 trilyon 526,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 174 milyar TL'den 1 trilyon 206,9 milyar TL'ye çıktı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR

Takipteki alacaklar ise 194,2 milyar TL'den 194,7 milyar TL'ye yükseldi.