Kültür, öğrencilerin hizmetinde!

Öğrenci merkezliliği ilkesini 29 maddelik Kültür Anayasası’nda güvence altına alan ve tüm faaliyetlerini bu prensip çerçevesinde gerçekleştiren İKÜ, her zaman olduğu gibi ek yerleştirme döneminde de öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ KÜLTÜR’DEN YENİ BİR BURSLU KABUL PROGRAMI: WEACCEPT



Kurulduğu günden bu yana yükseköğretim düzeyinde birçok yeniliğin öncüsü olan, öğrenci yeteneğini, hedeflerini ve özelliklerini önceleyen İKÜ, yeni nesil burslu kabul programı WeAccept ile öğrencilerin üniversite öğrenimlerini desteklerken, kariyer hedeflerine ulaşmalarına da yardımcı oluyor. WeAccept bursiyerleri, öğrenim görmek istedikleri bölüm, katıldıkları yarışmalar, aldıkları sertifikalar ve ödüller hakkında bilgilerini, referanslarını, gelecek planlarını, ilgi alanlarını ve ardından Holland Kişilik Envanterini doldurarak başvurularını tamamlıyorlar. Objektif şekilde değerlendirilen başvurular neticesinde tercih etmeleri durumunda kendilerine en uygun bölümde yüzde yüze varan burs oranları tanımlanıyor. Yasal öğrenim süresi olan 7 yıl boyunca kesintisiz devam eden WeAccept Burslarına ek Yüzde 15 İlk Tercih İndirimi imkanının yanında üniversitenin diğer burs olanakları ile öğrencilerin yükseköğretimde fırsat eşitliğine erişmeleri sağlanıyor. WeAccept Burslu Kabul Programına başvurular, ek yerleştirme döneminde de devam ediyor. Adaylar, we-accept.com adresinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler.

UZAKTAN ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİNDE 10 YILLIK TECRÜBE



Tüm dünyayı derinden etkileyen COVID-19 salgını, günlük yaşantımızda olduğu gibi eğitimde de bir dizi tedbiri ve yenilikleri zorunlu kıldı. Dünyanın tüm yükseköğretim kurumlarının eğitim faaliyetlerinde uzaktan öğretim teknolojisini daha yoğun kullanmaya başlaması, öğrencilerin de altyapı yeterliliğini sorgulamasına yol açıyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi, uzaktan öğretim teknolojisi yatırımlarına MIT ve Stanford gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin kullandığı Sakai yazılımını geliştirerek 10 yıl önce başladı. CATS (Computer Aided Training & Educational Services) adı verilen uzaktan eğitim platformu ile İstanbul Kültür Üniversitesi, pandemi sürecine kadar Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi ortak dersleri öğrencilerine uzaktan sunarken, diğer derslerde de yüz yüze öğrenimi destekleyici unsur olarak akademisyen ve öğrencilerinin kullanımını sağladı. Tamamen öz kaynakları ile geliştirdiği CATS platformunu pandemi sürecinde eğitimin ana merkezi olarak konumlandıran İKÜ, 10 yıllık tecrübesi ve oturmuş altyapısı ile kullanım yaygınlığını sağlarken sorunsuz bir geçiş dönemi yaşadı. 2020-2021 Akademik Yılı öncesinde hazırlık çalışmalarını sürdüren İKÜ, CATS’in yeteneklerini de oyunlaştırma ve simülasyon teknolojisi, rubrik sistem, e-portfolyo gibi yeniliklerle geliştirerek, pandemi sürecinde öğrenci ve akademisyenlerin hiçbir zorluk yaşamadan eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri için kullanımlarına sundu. https://we-accept.com/