Kripto varlıklar için olumsuz açıklamalar üst üste geliyor! Yatırımcılara kritik uyarı...

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan düşüşün ardından yatırımcılara dikkatli olmaları yönünde yapılan uyarılara hemen hergün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak İngiltere ve ABD'den gelen açıklamalar da kripto paraları tehlikeli olarak niteledi.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada kripto paralar konusunda yapılan olumsuz açıklamaların nedenlerini üç başlık altında topladı, yatırımcılara da kritik uyarılarda bulundu.

1 - MERKEZE BAĞLI DEĞİL AMA TWEET İLE FİYAT DEĞİŞİYOR

Son dönemde yaşanan düşüşün bir kaç açıdan problemli bir hareket olduğunu belirten Manukyan, "Birincisi uzun süredir merkeziyetsiz bir sistemden bahsediliyordu. Herhangi bir para birimi konusundaki en büyük eleştrilerden biri nedir? Gidişatının sadece merkez bankası başkanın iki dudağı arasında olması. Örneğin Fed toplantısı oluyor, her şeyi etkiliyor. Burada da gördük ki Elon Musk gibi aslında konunun da içerisinde olmayan birisinin bir kaç tweeti ile çok ciddi fiyat hareketleri olabiliyor. Dolayısı ile burada bir güven ve imaj kaybı yaşandı." dedi.

2- SERT DÜŞÜŞLER REEL ŞİRKETLER AÇISINDAN SON DERECE NEGATİF

İkinci nokta olarak enflasyona yönelik bir koruma, bir değer saklama aracı olarak görülen varlığın, birkaç gün içerisinde neredeyse yüzde 50 düşüş kaydettiğini hatırlatan Manukyan, "Bu durum, en azından buraya kurumsal yaklaşan şirketler açısından soru işaretleri oluşturacak bir şey.

Yani bir şirketin hazinesi, hissedarları, genel müdürü, patronu, yönetim kurulunu bundan sonra; "Bakın bunu hazine varlıklarımız arasına almamız gerekir noktasında" çok kolay ikna edemez. Bundan sonraki süreçte şirketler, kurumsal yatırımcılar bunu bekleycektir. Belki hedge fonlar bu durumdan faydalanıyordur. Ama reel sektör şirketleri açısından son derece negatif bir gelişme oldu.

Kaldı ki alt coinler açısından da bakarsak ki bunların bir kısmının hiçbir özelliğinin olmadığını devamlı olarak biz de vurguluyorduk, düşüşler yüzde 70-80'lere vardı. Dolayısı ile çok ciddi kayıplar söz konusu." açıklamasında bulundu.

ÜÇÜNCÜ NEDEN: ÇEVRE

Şant Manukyan üçüncü konu olarak ise Bitcoin madenciliğinin çevreye verdiği zararı göstererek sözlerini şöyle noktaladı:

Üçüncü konu Musk'ın tırnak içerisinde şaibeli gündeme getirdiği, çünkü şirketine alım yaparken de Bitcoin'in (enerji harcama) bu niteliklerini biliyordu; çevrecilik konusu.

Aslında Bitcoin lanse edildiği kadar çevre kirliliğine neden olan bir operasyona sahip değil. Ama bir anda konu yeşil enerji noktasına getirilince bütün gözler bu iş etik değil, bu iş dünyanın kirlenmesi pahasına yapılıyor noktasına döndü. Dolayısı ile bir çok şirket ESG standartları gereği yine uzak durmaya başlayacaktır. Madenciliğin şartlarının değişmesini şart koşacaktır.

Bütün bu gelişmeleri bir araya koyduğumuzda Çin'in aldığı önlemler, yavaş yavaş devletlerin kripto paralarının devreye girmesi, regülasyon, rekabet, devlet müdahaleleri, yeşil enerjiye geçiş biraz daha volatilite yaratacak.

YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI

Şant Manukyan kripto para yatırımları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biraz daha komplike yatırımcıların portföylerinde yer alması gereken bir varlık sınıfı diye düşünüyorum. Ne aldığından tam olarak emin olmayan, teknik özelliklerini bilmeyen yatırımcıların hâlâ çok dikkatli hareket etmeleri gerekiyor." uyarısında bulundu.

KRİPTO PARALAR İLE İLGİLİ HANGİ ÜLKE NE DEDİ?

İNGİLTERE

Kripto paralar ile ilgili son olumsuz açıklama İngiltere'den geldi. Kripto para konusunda tüm dünyada fikir ayrılıkları oluşurken İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Ndrew Bailey söz konusu durumu, tehlike olarak nitelendirdi.

Bialey, kripto para ve benzer varlıkların halk için tehlike oluşturduğunu belirterek, "Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum, çünkü onlar tehlikeli, orada büyük bir heyecan, heves var." açıklamasında bulundu. Bailey, daha önce de insanların ancak tüm paralarını kaybetmeye hazır olduklarında kripto paralara yatırım yapmaları gerektiğini ifade etmişti.

ABD

ABD'den son açıklama St Louis Fed Başkanı James Bullard'dan geldi. Bullard, yatırımcıları kripto para yatırımı yaparken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Yahoo Finance'a konuşan Bullard, kripto varlıkların itibari paraların yapmaları zor işlemleri kolaylaştırması için kullanılabileceğine ancak bu alanda çok fazla kriptopara projesi olduğunu söyledi.

"2 bin kadar kripto para projesi var, bunların çoğu da değersiz" diyen Bullard, yatırımcıların riskleri anlayarak yatırım yaptığını söyledi.

Bullard, "İnsanların çoğunun kripto paraların dalgalı, aşırı oynak bir alan olduğu fikrinden habersiz olmadıklarını düşünüyorum. Yatırımcılar risk alırken dikkatli olmalılar" diye konuştu.

YELLEN YATIRIMCI KORUMASI VURGUSU YAPMIŞTI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen geçen şubat ayında CNBC'nin sorularını yanıtlarken, ABD hükümetinin, düzenleyici sorumluluklara uyduklarından emin olmak için kripto para piyasa kuruluşlarına ilişkin düzenleme yapabileceğini söylemişti.

Yellen, "Söz konusu piyasaların yasa dışı işlemler için bir araç olarak kullanılmadığından ve yatırımcı koruması olduğundan emin olmak önemlidir" dedi.

ÇİN

Çin, 18 Mayıs tarihinde finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.

Çin’deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor.” ifadeleri yer almıştı.

AVRUPA'DA NE SÖYLENDİ?

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu da mart ayında yaptığı açıklamada kripto paralara yatırım yapan kişilerin tüm varlıklarını kaybedebilecekleri konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Kurumun raporuna göre kripto paralar, çok yüksek riskli ve spekülatif yatırım araçları. Raporda hızlı artışların daha fazla yatırımcıyı teşvik ettiği ifade edilirken, bu yüksek riskler karşısında herkesin tetikte olması gerektiği belirtiliyordu.

TCMB: ÖDEMELERDE KULLANILAMAZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ‘Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik’i geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yönetmelikte, "Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz" ifadeleri yer almıştı.

30 Nisan'da yürürlüğe giren yönetmelikte şu ifadelere yer verilmişti:

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

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