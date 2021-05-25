Dev fonun sahibi Bitcoin aldığını söyledi

Aşırı volatil seyreden Bitcoin'e ilişkin olarak dünyanın en büyük hedge fonu kurucusu Ray Dalio, elinde Bitcoin tuttuğunu açıkladı.

Geçmiş dönemde Bitcoin'in geleceğine ilişkin endişelerinin bulunduğunu belirten Dalio, gelişen süreçle birlikte Bitcoin'in saygısını kazandığını söyledi.

Dalio, Bitcoin için en büyük riskin para biriminin başarısı olduğu yorumunda bulunurken "İnsanların tahvil yerine Bitcoin tercih etmeye başlamaları halinde hükümetlerin kontrolü yitirme ihtimali var. Bu durum bir risk yaratır" açıklamasında bulundu.

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