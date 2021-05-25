MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDev fonun sahibi Bitcoin aldığını söyledi
GeriEkonomi Dev fonun sahibi Bitcoin aldığını söyledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.05.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Dev fonun sahibi Bitcoin aldığını söyledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dev fonun sahibi Bitcoin aldığını söyledi

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, daha önceleri Bitcoin konusunda endişeli olduğunu ancak bu endişelerinin ortadan kalktığını belirtti.

Aşırı volatil seyreden Bitcoin'e ilişkin olarak dünyanın en büyük hedge fonu kurucusu Ray Dalio, elinde Bitcoin tuttuğunu açıkladı.

Geçmiş dönemde Bitcoin'in geleceğine ilişkin endişelerinin bulunduğunu belirten Dalio, gelişen süreçle birlikte Bitcoin'in saygısını kazandığını söyledi.

Dalio, Bitcoin için en büyük riskin para biriminin başarısı olduğu yorumunda bulunurken "İnsanların tahvil yerine Bitcoin tercih etmeye başlamaları halinde hükümetlerin kontrolü yitirme ihtimali var. Bu durum bir risk yaratır" açıklamasında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı açıkladı: Kripto paralar halk için tehlikeli
İngiltere Merkez Bankası Başkanı açıkladı: Kripto paralar halk için tehlikeli
Ekonomist Roubiniden Bitcoine balon yakıştırması
Ekonomist Roubini'den Bitcoin'e balon yakıştırması
Kripto paralar için şok sözler: Çoğu değersiz
Kripto paralar için şok sözler: Çoğu değersiz
Bitcoinde hareketli dakikalar Elon Musk yeniden devreye girdi
Bitcoin'de hareketli dakikalar! Elon Musk yeniden devreye girdi
Kripto paralarda sular durulmuyor 2 şirketten flaş Çin açıklaması
Kripto paralarda sular durulmuyor! 2 şirketten flaş Çin açıklaması

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi