Kripto paralarda toparlanma mı var? Fed'in kararı etkili oldu! İşte Bitcoin ve Ethereum'da son durum

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Küresel ekonomiler Fed'in atacağı adımları merakla beklerken dün tarihi toplantıdan önemli kararlar çıktı. Koronavirüsün Omicron varyantına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğine değinen Fed, 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 6 adet faiz artırımında bulunabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Ayrıca ABD enflasyonunun kalıcı hale geldiğine de vurgu yapan Fed, enflasyonu düşürmek için diğer beklentilerinin gerçekleşmesini beklemeden faiz artırımı hamlesini yapabileceğini de gösterdi.

Piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşen Fed toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin dün Fed'in açıklamalarıyla birlikte hafif güç kazandı ve yeniden 50 bin dolar sınırına yaklaştı. Bitcoin'de 50 bin dolar psikolojik sınırı büyük önem arz ediyor.

RİSK İŞTAHI ARTTI

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Fed'in kararını açıklamasıyla birlikte Bitcoin 49 bin doların üzerine çıkarken Ethereum da 4 bin doların üstüne tırmandı. Risk iştahının artması kripto para birimlerinde ılımlı yükselişlere neden oldu.

Powell’ın kripto para birimlerini finansal sistem için bir risk olarak görmemesi ve stablecoinlerin düzenlendikleri takdirde faydalı olabileceği yönündeki açıklamaları da yükselişte etkili oldu.

KONSOLİDASYON SÜRECİ YAŞANIYOR

Kripto para birimleri Ekim ayında yaşadığı altın günlerini geride bıraktı ve konsolidasyon sürecine yöneldi. Bu kapsamda Bitcoin 69 bin dolardan 42 bin dolar seviyelerine Ethereum ise 4900 dolardan 3700 dolara kadar geriledi. Küçük adımlarla yükseliş hareketi yapmaya çalışan kripto para birimlerinde ayı sezonunun bitip bitmediğine dair net kanıtlar henüz elde edilemedi. Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 30'un üzerinde geride işlem görmeye devam ediyor.

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BOĞALAR PUSUDA BEKLİYOR

Bitcoin'deki kritik 50 bin dolar psikolojik sınırına odaklanan boğalar pusuda beklemeye başladı. Son günlerde büyük çaplı satın alma yaşamayan Bitcoin'de 50 bin dolar direncinin aşılmasıyla birlikte sırasıyla 51 bin 300 dolar seviyelerinde boğaların alımlarını hızlandırması beklentisi piyasada hakim durumda.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

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Saat 08:33 itibarıyla Bitcoin yüzde 1.11 oranında yükselişle 48 bin 704 puan, Ethereum yüzde 3.96 oranında yükselişle 4012 dolar, Dogecoin yüzde 0.50 oranında yükselişle 0.17 dolar, Shiba Inu yüzde 0.41 oranında yükselişle 0.00003397 dolar, MANA yüzde 4.15 oranında yükselişle 3.28 dolar seviyesinde işlem görüyor.