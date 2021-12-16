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Türk bilimadamından diyabete çare olacak buluş

#Gökhan Hotamışlıgil#Diyabet#Fabkin
Türk bilimadamından diyabete çare olacak buluş

Harvard’lı Türk bilimadamı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, diyabet hastalığına son verecek bir buluşa imza attı. Prof. Hotamışlıgil yaptığı çalışma ile, Fabkin adlı hormonun kontrol altında tutularak diyabetin tedavi edilebileceğini ortaya koydu.

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ABD’de Harvard Üniversitesi bünyesinde genetik ve kompleks hastalıklar üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, diyabet tedavisinde çığır açıcı bir buluşa imza attı. Diyabet hastalığının oluşumunda etkin rolü olduğu belirlenen bir hormon keşfeden Türk akademisyen ve ekibinin buluşu, hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasında önemli bir adım olarak görülüyor.

ON YILLIK ÇALIŞMA

Söz konusu keşfi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, “On yıllık çalışmanın sonunda, yağdan salgılanıp beta hücrelerini kontrol eden, ‘Fabkin’ adını verdiğimiz bir hormon ve moleküler mekanizma ortaya çıktı. Beta hücrelerini koruyarak hem Tip1 hem Tip2 diyabet için yeni bir tedavi yolu” ifadelerini kullandı. Harvard Üniversitesi’ndeki Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, sosyal medya paylaşımında ekibindekileri tebrik ederken, ‘’Uzun yıllar süren emeklerin ardından hak edilmiş bir sevinç’’ olduğunu belirtti.

Türk bilimadamından diyabete çare olacak buluş

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FARELERDE DENENDİ

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, fabkin adı verilen hormonun, insülin üreten beta hücrelerinin tahribatıyla bağlantılı olduğu keşfedildi. Hem Tip 1 hem Tip 2 diyabet hastalığında fabkin hormonunda yükselme tespit edilen çalışmada, hormonun kontrol altına alınması halinde hastalığın ortadan kaldırılabileceği sonucuna varıldı. Bu yönde fareler üzerinde yapılan çalışmada, olumlu sonuçlar elde edildi. Konuya ilişkin sorularını da yanıtlayan Hotamışlıgil, geliştirilen yöntemin Tip 1 diyabet hastaları için “koruyucu” nitelikte olduğunu ve insanlarda olası tedaviler için çalışmalara başladıklarını belirtti.

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#Gökhan Hotamışlıgil#Diyabet#Fabkin

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