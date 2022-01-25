Kripto paralarda kan kaybı sürüyor

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Geçen cuma günü ABD teknoloji hisselerinde yaşanan sert düşüş sonrası, neredeyse tüm kripto para birimleri hızlı düşüşler kaydederken; hafta sonu ve dün de kan kaybı şiddetini artırarak devam etti. Yaşanan sert düşüşlerin sebebi olarak, ABD teknoloji hisselerinde devam eden düşüş, Ukrayna-Rusya gerilimi, kritik ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının yaklaşması ve küresel piyasalarda artan enflasyonist baskılar öne çıkıyor.

BITCOIN 6 AYIN DİBİNDE

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin, yaşanan sert satış dalgasında 33 bin doların altını görürken, böylelikle Kasım 2021’de gördüğü tarihi zirvesinden yüzde 52’nin üzerinde değer kaybetmiş oldu. Bitcoin (BTC), haftanın ilk işlem gününe 35 bin 321 dolar seviyesinden başladı. İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi, dünkü işlemlerde 32 bin 968 dolar seviyesine kadar geriledi ve geçtiğimiz 23 Temmuz 2021 tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. BTC, dün akşam saatlerinde yüzde 13’ün üzerinde değer kaybıyla 33 bin 329 dolar seviyesinden işlem gördü.

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En popüler ikinci kripto para birimi olarak öne çıkan Ethereum (ETH) ise, 2 bin 160 dolar seviyesine kadar gerileyerek 27 Temmuz 2021 tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. ETH, aynı dakikalarda ise yüzde 20’nin üzerinde kayıpla 2 bin 179 dolar seviyesinde hareket etti.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yüzde 9’un üzerinde değer kaybederek 1.50 trilyon dolara kadar geriledi.

DÜŞÜŞLER SON BULDU MU?

Huobi Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Düşüşün son bulduğundan ziyade dibe daha yakın olduğumuzu söylemek daha doğru olur. Zımni oynaklık seviyesi normalleşmeye başladı; bu yatırımcıda fiyat değişikliği beklentisini artırarak, yeni alımlara neden olabilir” şeklinde değerlendirirken; Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz ise, “Bitcoin fiyatı, temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin’i resmi para birimi ilan eden El Salvador bu düşüşü fırsat bilip 410 Bitcoin satın aldı. Bu durum beraberinde yeni bir alım fırsatı doğurdu diyebiliriz. Unutmayalım ki, her büyük düşüşün sonunda büyük yükselişler de gelecektir” diye açıkladı.

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PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI FED’DE

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, 25-26 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Bankanın ‘şahin ton’unu korunması beklenirken, toplantı sonrası para politikasıyla ilgili verilecek mesajlar oldukça kritik olacak.

Fed yılın ikinci toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek. Piyasalar, dünyada enflasyonist endişelerin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla bu toplantıdan bir faiz artırımı çıkmasını bekliyor.

Uzmanlar, böyle bir ortamda kurumsal yatırımcıların riskli varlıklardan çıkacağını belirtirken; kripto varlıklar da riskli varlık sınıfında bulunduğu için, yaşanan düşüşlerde etkisi olduğunu belirtiyor. Fed toplantısının geride bırakılmasıyla beraber, kripto para piyasalarında yukarı yönlü bir tepki hareketi olasılığı bekleniyor.

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BTCTURK’TE ERİŞİM SIKINTISI

Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından biri olan BtcTurk’un internet sitesi ile mobil uygulamalarında erişim problemi yaşandı. Saatler sonra giderildiği açıklanan erişim problemi ile ilgili olarak şirketten yapılan açıklamada teknik arızanın Microsoft Azure kaynaklı olduğu ifade edildi.

UZMANLAR NE DİYOR...

BITCOIN’DE DİBE DAHA YAKINIZ



Beste Naz Süllü – Huobi Araştırma Müdürü: Çarşamba günü gerçekleşecek olan yılın ilk ABD Federal Rezerv Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından faizlerde değişiklik yönünde bir karar alınması beklenmezken, çok daha önemli bir konu takip edilecek. Eski Fed Başkanı Bernanke’nin de dediği gibi para politikalarının yüzde 85’i sözlü yönlendirmeden oluşur. Bu nedenle eski karar metnine göre, cümlelerdeki değişiklikler yakından takip edilecek. ABD tahvilleri de bu yönüyle toplantı öncesi bir miktar sakinleşti ve fiyatlayabildi.



Kripto paralarda ise, beklenen düşüş gerçekleşti ve teknik hedefimiz 35 bin dolar seviyesi test edildi. Düşüşün son bulduğundan ziyade dibe daha yakın olduğumuzu söylemek daha doğru olur. Zımni oynaklık seviyesi normalleşmeye başladı; bu yatırımcıda fiyat değişikliği beklentisini artırarak, yeni alımlara neden olabilir. Piyasada artan stablecoin arzı ve borsalardan çekilen Bitcoin (BTC) rakamlarındaki artış da dip seviyelerde olduğumuzun izlenimini veriyor.



Üçüncü olarak ise; cüzdanında 10 bin ve üzeri olan hesapların BTC bakiyelerindeki artış da büyük oyuncuların aldığını gösteriyor. Öyleyse, Bitcoin başta olmak üzere piyasa dengelerini değiştirmeyecek bir haber oluşmadığı sürece, ABD Merkez Bankası (Fed) stresinin atlatılması ile birlikte yukarı tepki şansına sahip. Teknik olarak da yüzde 10’luk potansiyeli bulunan Bitcoin 38 bin 500 dolar seviyelerini test etmek isteyebilir.

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DÜŞÜŞLER FIRSAT OLABİLİR



Eray Dengiz – Kriptomeda Kurucusu: Lider kripto para birimi Bitcoin hafta sonu büyük bir düşüş başlatarak 33 bin doların altına kadar geriledi. Bitcoin’deki bu düşüş Ethereum başta olmak üzere diğer altcoinlere de yansıdı. Piyasada büyük bir düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz pazartesi gününe göre Bitcoin yüzde 23, Ethereum yüzde 34, Cardano yüzde 40, Solana yüzde 42 değer kaybetti. Kripto para piyasasında toplam 1 trilyon dolardan fazla kayıp yaşandığı bildiriliyor.



Bitcoin fiyatı, temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin’i resmi para birimi ilan eden El Salvador bu düşüşü fırsat bilip 410 Bitcoin satın aldı. Bu durum beraberinde yeni bir alım fırsatı doğurdu diyebiliriz. Unutmayalım ki, her büyük düşüşün sonunda büyük yükselişler de gelecektir.