Kripto paralarda deprem! Hacim düştü, Bitcoin geriledi

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Kripto para piyasaları sert düşüş hareketlerini devam ettiriyor. Küresel ekonomilerdeki enflasyon sorununun üstesinden gelmek isteyen merkez bankaları faiz artırarak kontrolü sağlamak istese de henüz başarılı olamadılar. Faiz artırımları vatandaşları tasarrufa yönlendirmezken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının artması da doğal olarak birçok ürünün fiyatlarını yükseltti.



ENERJİ FİYATLARI DENGELERİ BOZUYOR



Avrupa’ya doğal gaz akışı kesildi ve AB vatandaşlarına elektrik tasarrufunda bulunulmasına yönelik tavsiyeler ve kurallar getirilmeye başladı. Kış aylarını zor geçirecek olan AB vatandaşları artan enflasyon oranları nedeniyle de bütçelerinden büyük kayıplar veriyor. Avrupa Merkez Bankası faiz artırsa da vatandaşların gelirleri giderlere ancak yetmesinden ötürü enflasyonun önüne geçilemiyor.



BEDAVA PARA KALMADI



Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlarına karşılıksız para dağıtan ülkeler şimdilerde dağıttıkları paraların yarattığı enflasyonun önüne geçmek için çabalamaya çalışıyor.

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KRİPTO PARALAR OLUMSUZ SEYİRDE



Kripto para birimleri faiz artırımları, yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı gibi etkenlerle olumsuz seyrini uzun süredir sürdürüyor. Diğer yatırım araçlarının savaş, enflasyon gibi durumlarda nasıl reaksiyon verdiği bilinse de kripto varlıklar için bu durum henüz yeni. Rusya-Ukrayna savaşına ilk kez şahit olan kripto paralar sendeleme içinde düşüş yaşıyor.



Dünya genelindeki enflasyon nedeniyle de yatırımlar azaldığı için kripto varlıklara ilgi azalıyor. Yatırım yapacak kişiler de garanti gelir olarak görülen vadeli mevduat tarafına yöneliyor.



TARİHİ ZİRVELERDEN ÇOK UZAKTALAR



Kripto paralar geçtiğimiz Kasım ayında yaşadıkları tarihi zirvelerden yüzde 70-80 civarında uzaklaşmış durumdalar. Bitcoin geçtiğimiz Kasım ayında 69 bin dolar, Ethereum ise 4865 dolar seviyelerini görmüştü.



BITCOIN’DE AĞIR KAYIP VAR



Lider kripto para birimi Bitcoin sert düşüş hareketleri gösteriyor. Yatırımcısına uzun süredir kazandırmayan Bitcoin bugün yüzde 5 oranında düşüşle 18750 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin geçtiğimiz Kasım ayında 69 bin doları görmüştü. Böylece tarihi zirvesinden yüzde 73 geride işlem görüyor.

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ETHEREUM KAYIPLARI OYNUYOR



En çok tercih edilen ikinci kripto para birimi olan Ethereum da düşüş trendinden çıkamıyor. Ethereum yüzde 8 oranında kayıpla 1513 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Geçtiğimiz Kasım’da tarihi zirvesi olan 4865 dolardan 1500 dolarlara gerileyen Ethereum zirvesinden yüzde 70 geride işlem görüyor.



HACİM 1 TRİLYON DOLARIN ALTINDA



Kripto paralarda küresel hacim 1 trilyon doların altına geriledi. Coinmarketcap’in verilerine göre kripto para birimlerinde hacim 937.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.



KRİPTO PARA YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT EDİN



Kripto paralarda marj aralığı bulunmadığı için para bir anda katlanabilirken bir anda da sıfıra düşebiliyor. Bunun önüne geçmek için emirli olarak işlemlere devam edilmesi ve stop noktalarının makul seviyelerde belirlenmesi gerekiyor. Büyük kayıplarla karşılaşmamak için önceden emir vererek zararı minimize etmek en doğru adım olarak görülüyor.



Sosyal medya, video yayınları yapan sitelerdeki kişilerin yorumlarına inanılmaması, kendisini uzman olarak tanıtanların tavsiyelerine uyulmaması gerekiyor. Kripto para piyasalarına ilişkin herhangi bir devlet otoritesinin getirmiş olduğu kural şu anda yok. Devlet otoritesinin kripto paralar için vermiş olduğu uzman lisansları da bulunmuyor. Bu nedenle kendi menfaatini öne çıkarmak için al-sat tavsiyesinde bulunan kişilerin tavsiyelerinin dikkate alınmaması önem arz ediyor.