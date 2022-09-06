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Son dakika... Bakan Nebati duyurdu : KOBİ'ler için Hazine Destekli Kefalet Paketi geliyor

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#Nureddin Nebati#KOBİ#Destek
Son dakika... Bakan Nebati duyurdu : KOBİler için Hazine Destekli Kefalet Paketi geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 20:57

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ'ler için yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi hazırlandığını, finansman desteğinin en uygun şekilde sağlanacağını açıkladı.

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Bakan Nebati, KOBİ'ler için Hazine destekli çalışma yürüttüklerini duyurdu. Çalışmaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında bugüne kadar uygulamaya aldığımız destek paketleri, teminat eksikliği bulunan işletmelerimizin finansman ihtiyaçlarını karşılaması hususunda önemli bir işlev görmüştür. Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ'lerimizin finansman ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla; üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz. Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ'lerimizi odağına alan bir anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır" ifadelerini kaydetti.

 

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#Nureddin Nebati#KOBİ#Destek

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