Kripto paralarda ‘Çin’ düşüşü

Kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Bitcoin’de değer kaybı bir günde yüzde 20’yi geçerken, fiyatı ocak sonundan bu yana kaydedilen en düşük seviye olan 30 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Bitcoin’in fiyatı nisanda 65 bin dolar seviyelerini görmüştü. Bir diğer kripto para birimi Ethereum ise yüzde 28 civarında düşüş gösterirken, fiyatı 1.850 dolar seviyelerine kadar indi.

Böylece, Bitcoin ve Ethereum’da Mart 2020’den bu yana kaydedilen en büyük günlük düşüş yaşandı. Kripto para piyasasında yaşanan kayıp 1 trilyon dolara yaklaştı. Diğer kripto para birimlerinden Litecoin bir günde yüzde 30’u aşkın değer kaybederken, Dogecoin yüzde 25’in üzerinde düşüş gösterdi.

Bitcoin’deki değer kaybı son 7 günde yüzde 34’ü, Ethereum’daki düşüş ise yüzde 41’i buldu.

İŞLEMLER DURDURULDU

Yaşanan gelişmelerin ardından Binance, Twitter’dan açıklama yaparak, “Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” ifadesi kullanıldı. Öte yandan kripto para borsası Coinbase’e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi. Coinbase’in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.

Bitcoin’deki düşüşte şubat ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklayan ve mart ayı itibarıyla Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başlayan ABD’li otomotiv ve teknoloji şirketi Tesla’nın kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk’ın, çevresel endişeleri gerekçe göstererek araç satışlarında Bitcoin ile ödemeyi askıya alması da etkili olmuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara