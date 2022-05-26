Kripto paralarda ABD depremi! Bitcoin 28 bin dolara geriledi... Bitcoin'de düşüş devam eder mi?

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Küresel piyasalar ABD’den gelecek olan ekonomik verileri yakından takip ediyor. ABD ekonomisindeki sarsıntılar güçlü para birimlerine pozitif yansırken borsalar ve kripto para piyasalarına olumsuz etki yaratıyor.

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralma gösterdi ve yüzde 1.5 oranında küçüldü. ABD ekonomisi böylece 2020 yılının ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez daralma göstermiş oldu. Daralmanın ana sebebi ise dış ticaret açığının ve ithalatın artmasından kaynaklandı.

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İLK TEPKİYİ KRİPTO PARALAR VERDİ

Verinin açıklanmasının ardından kripto para piyasaları gerilemeye başladı. Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 6 civarında kayıpla 28 bin dolar sınırına kadar düştü. Ethereum yüzde 10 düşüşle 1769 dolar, Ripple yüzde 5 düşüşle 0.38 dolar, Solana yüzde 10 düşüşle 43 dolar, Shiba Inu yüzde 9 oranında düşüşle 0.00001067 dolar, Dogecoin ise yüzde 8 oranında düşüşle 0.0763 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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TEK SEBEP ABD EKONOMİSİNİN DARALMASI DEĞİL

Kripto para piyasalarına olan güven ortamının yıkılması da düşüşleri tetikliyor. Marj aralığının bulunmaması nedeniyle yatırımcılar geçtiğimiz haftalarda servet kayıplarına uğradı. Büyük kayıpların ardından temkinli davranan ya da kripto para piyasasına küsen yatırımcılar daha az kazanıp ya da kaybedecekleri alanlara yönelmeye başladılar. UST’nin değersiz hale gelmesi, LUNA’nın sıfırlanması gibi olumsuzluklar yatırımcıları çekimser davranmaya itiyor. İlerleyen günlerde başka kripto para birimlerinin de bu duruma düşmesinden endişe eden yatırımcılar daha organize piyasalarda işlem yapmaya yöneldi.

FED’İN HAMLELERİ DE ETKİLİ OLUYOR

Fed’in enflasyonu düşürmek için faiz artırımı yapması ve Haziran ayından itibaren bilanço daraltmaya başlayacak olması da piyasalarda değerli olan doları daha da popüler hale getirmeye başladı. Fed’in açıklamalarıyla piyasadaki dolarların mevduata yönelecek olması, bilanço daraltmayla da dolar emisyonunun azalmasından kaynaklı olarak yatırımcılar nakitte kalmayı tercih ediyor.

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DÜNYA ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYOR

Koronavirüs pandemisinin zayıflamasıyla ortaya çıkan talep patlaması enflasyonu yukarı çekti. Avrupa ve ABD’de hızlı yükselen enflasyon maliyetleri artırmaya başladı. Merkez bankaları faiz artırarak enflasyonu düşürmeye çalışsa da kısa vadede tablonun değişmesi zor görünüyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı enerji arzının daralması, Asya’daki kuraklıktan dolayı gıda fiyatlarının artması ve ihracatın durdurulması küresel çapta volatiliteye neden oluyor.

KRİPTO PARA YATIRIMCILARI DİKKAT!

Kripto para piyasasında küçük yükseliş anlarında sosyal medyada ortaya çıkan ve kendini uzman olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesine inanmamak gerekiyor. Afaki fiyatlar verip yatırımcıları ümitlendirmeye çalışanlar nedeniyle birçok kişi servetini kaybetti. Yıllardır 1.2 trilyon dolar seviyesine ulaşan kripto para piyasasında sahte uzmanların yönlendirmesi ile konan hedef fiyatlara ulaşılabilmesi için piyasanın 4-5 kat daha da büyümesi gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, kripto para piyasasına yönelik otorite ve regülasyonlar bulunmadığı için bu kişilerin verdiği tavsiyelerin sonuçlarına sadece yatırımcılar katlanıyor.