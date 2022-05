Luna'daki düşüş Changpeng Zhao'ya 1,6 milyar dolar kaybettirdi! Eski günlere dönebilecek mi?

Son dönemde yaşadığı düşüşle gündeme gelen kripto token (belirteç) Luna, yatırımcılarını 40 milyar dolardan fazla zarara uğrattı. Tarihi bir düşüşe imza atarak kripto para piyasalarını şoke eden Luna’nın değeri şimdilerde neredeyse sıfıra düştü.

12 Mayıs günü yatırımcısının yüzünü güldürmeyi bırakan Luna, neredeyse yüzde 99 değer kaybetti. Toplam piyasa hacmine bakıldığında ise değer kaybı 25 milyar dolardan fazla oldu. Haliyle pek çok yatırımcının serveti de birden sıfırlandı. Bunlar arasında kripto borsası Binance’in kısaca ‘CZ’ olarak bilinen kurucusu Changpeng Zhao da var.

Grafik: Harun Elibol

Zhao, yaşanan düşüşten sonra bir tweet atarak Luna yatırımlarının karşılığının 2.200 dolara gerilediğini belirtti ve ‘Yine fakirim’ diye espri yaptı. Binance’in Luna varlıkları Nisan ayı başında token'ın en yüksek fiyatıyla 1,6 milyar dolar değerindeydi.

Bundan sadece bir gün önce attığı tweet'te ise Zhao, Binance’in tam 15 milyon Luna token'ına sahip olduğunu belirtmişti. Binance’in bunları Luna’nın dayandığı Terra ağına yaptığı 3 milyon dolarlık yatırım karşılığında 2018 yılında aldığını da vurgulayan Zhao, Luna token'larının 16 Mayıs itibarıyla devredilmediğini ve satılmadığını da sözlerine eklemişti.

2/ Binance received 15,000,000 LUNA (at peak worth $1.6 billion USD, now not much) as part of the original ($3m) invest. 560x return at peak. It still sits on the address we received at 👇. Never moved or sold.



Address:https://t.co/6HwTu6CCuB