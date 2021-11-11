Kripto paralara altın darbesi! Düşüş başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
EYT’lilere formül arayışıEYT’lilere formül arayışı#EYT
8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu?#Travis Scott
Derbi öncesi Vitor Pereira kararı Herkes bugün 16.00ı beklerken...Derbi öncesi Vitor Pereira kararı! Herkes bugün 16.00'ı beklerken...#Fenerbahçe
Yunan Başbakanının yalanını yüzüne vurdularYunan Başbakanı'nın yalanını yüzüne vurdular!#Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktıErdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kripto paralara ne oldu İşte düşüşün nedeniKripto paralara ne oldu? İşte düşüşün nedeni#Kripto Para
Dünya derin bir nefes aldı... Ve ilk adım atıldıDünya derin bir nefes aldı... Ve ilk adım atıldı!#ABD
Altın tutulamıyor Rekor üstüne rekor geliyorAltın tutulamıyor! Rekor üstüne rekor geliyor#Altın
Atatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon olduAtatürk taşıyıcı ve birleştirici kolon oldu#Atatürk
Dünyada örneği yok: Dönemindeki liderler unutuldu, Atatürk unutulmadıDünyada örneği yok: Dönemindeki liderler unutuldu, Atatürk unutulmadı#Mustafa Kemal Atatürk
200 milyonluk pişti200 milyonluk pişti#Feryal Gülman
Akar’dan Yunanistan’a tatbikatları durdurma önerisiAkar’dan Yunanistan’a tatbikatları durdurma önerisi#Hulusi Akar
Elon Musk harekete geçti Satış furyası resmen başladıElon Musk harekete geçti! Satış furyası resmen başladı#Elon Musk
Aşk iddialarına yanıt verdi Birlikte eğlenmişlerdi... Arkadaş ortamında...Aşk iddialarına yanıt verdi! Birlikte eğlenmişlerdi... "Arkadaş ortamında..."#Jose Sosa
Gözlerinin içi gülüyor'Gözlerinin içi gülüyor'#Gökçe Bahadır
HABERLEREkonomi Haberleri

Kripto paralara altın darbesi! Düşüş başladı

#Kripto Para#Bitcoin#Ethereum
Kripto paralara altın darbesi Düşüş başladı

Altın fiyatlarının güçlenmeye başlamasıyla birlikte kripto paralara olan ilgi azaldı. Bitcoin ve Ethereum rekorun ardından düşüş eğilimine girdiler. Altın ise ABD'den gelen verilerin etkisiyle 1868 dolara kadar yükseldi.

Haberin Devamı

Piyasalardaki volatiliteyi ABD verileri belirlemeye başladı. Fed'in tahvil alımlarını 15 milyar dolar azaltmasının ardından 2022 yılında faiz artırımı hamlesinde bulunma beklentisi altın fiyatlarını baskı altında tutarken kripto para yatırımcıları da bunu fırsat bilmeye başlamıştı.

ABD'den gelen olumsuz ekonomik veriler altını desteklemeye başladı ve kripto paralar düşüşe geçti.

Gözden Kaçmasın

Elon Musk hisse sattıElon Musk hisse sattıHaberi Görüntüle

ELON MUSK DA İŞE YARAMADI

Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla'da bulunan hisselerinden bir kısmını sattı. 1.1 milyar dolarlık satış yapan Elon Musk, hisselerden gelen parayla kripto para alımına gitmediği anlaşıldı

REKOR SONRASI GERİ ÇEKİLME

Bitcoin ve Ethereum rekor seviyeyi gördükten sonra geri çekilme yaşadı. Kısmi olarak kâr satışları olsa da genel açıdan bakıldığında altın fiyatlarındaki güçlenme kripto paralara olan ilgiyi azalttı.

Altın fiyatları ABD'de dün açıklanan TÜFE verisiyle 5 ayın zirvesine çıktı ve ons altın 1868 dolara kadar yükseldi.

Haberin Devamı

Kripto paralar ise gerilemeye başladı. Bitcoin dün görmüş olduğu 69 bin dolardan 62 bin 964 dolara kadar geriledi. Bitcoin saat 07:57 itibarıyla yüzde 2'ye yakın kayıpla 64 bin 600 dolar seviyesinden alıcı buluyor. 

Gözden Kaçmasın

Ve seçenekler netleşti... EYT’lilere formül arayışıVe seçenekler netleşti... EYT’lilere formül arayışıHaberi Görüntüle

Ethereum da dün 4865 dolara kadar yükseldi ve sonrasında sert düşüş yaşadı. Saat 07:57 itibarıyla yatay seyreden Ethereum 4634 dolardan alıcı buluyor.

DOGE VE SHIBA YÜKSELİŞTE

Dogecoin ve Shiba Inu tarafında ise göstergeler yükselişi işaret etse de uzun süredir sert düşüş hareketi göstermişlerdi. Dogecoin saat 07:57 itibarıyla yüzde 1.58 oranında primle 0.26 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Shiba Inu ise yüzde 7'ye yakın primle 0.00005244 dolardan alıcı buluyor.

Gözden Kaçmasın

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyorAltın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyorHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kripto Para#Bitcoin#Ethereum

BAKMADAN GEÇME!

Travis Scottın ilk vukuatı değilmiş 8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu | 9 SORU 9 YANIT

Travis Scott'ın ilk vukuatı değilmiş! 8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu? | 9 SORU 9 YANIT

#Travis Scott
Ve seçenekler netleşti... EYT’lilere formül arayışı

Ve seçenekler netleşti... EYT’lilere formül arayışı

#EYT
Doping muamması Köfte yiyip maça çıkınca...

Doping muamması! Köfte yiyip maça çıkınca...

#Çağla Büyükakçay