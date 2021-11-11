Son dakika... Elon Musk hisse sattı

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Dünyanın en zengini Elon Musk, Tesla'da bulunan hisselerini satmaya başladı. Musk, 5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Musk elinde tuttuğu hisseleri Ağustos 2022'e kadar satma opsiyonunu kullanabilecek.

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934 BİN HİSSE SATTI

Elon Musk'ın toplamda 3.5 milyon hisse senedi satış gerçekleştirdiği açıklandı. Musk'ın elinde hâlâ tuttuğu 166 milyon Tesla hissesi var.

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YÜZDE 10'UNU SATACAK

Musk hisse satışını daha önceden Twitter'dan duyurmuştu. Twitter'da anket açan Musk, Tesla'da bulunan yüzde 10'luk hisselerini satıp satmama konusunda anket şıkları sunmuş, 4 milyona yakın kişi oy kullanmış ve hisselerin satılması yönünde karar çıkmıştı.