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Kripto paralar sert düşüşte

#Kripto#Bitcoin#Borsa
Kripto paralar sert düşüşte

Ekim ayında rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasası kasım ayında Bitcoin öncülüğünde sert düştü. Geçtiğimiz hafta 69 bin dolar seviyesini test ederek tarihi rekorunu yineleyen Bitcoin, bir haftada yüzde 20 azalarak 55 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.

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Bitcoin, aylık yüzde 7 zararla 4 haftanın ardından ilk negatif kapanışını yaparken, bir başka kripto para birimi Etherum da piyasadaki gerilemeden nasibini aldı. Piyasanın en güçlü ikinci oyuncusu Ethereum, tarihi rekoru olan 4 bin 865 dolar seviyesinin ardından 4 bin doların altına kadar düştü. Kripto para piyasasındaki düşüşün en büyük nedenleri ise Çin ve ABD’den gelen negatif haberler oldu.

ÇİN VE ABD’DEN KÖTÜ HABER

Kripto para piyaslarını etkileyen iki haber de bu hafta başında geldi. Devlete ait işletmelerde kripto para madenciliğine yönelik faaliyetleri durdurma politikası izleyen Çin’in söz konusu faaliyetleri sürdürenlere yönelik yaptırım uygulayacağı ve baskıyı artıracağı haberleri Bitcoin’i negatif etkiledi. Hemen ardından, ABD Başkanı Joe Biden, kripto para sektöründe aylardır önemli bir tartışma konusu olan ve kripto paraların vergi raporlaması konusunda bazı maddeler de içeren trilyon dolarlık altyapı tasarısını imzalayarak resmen yasalaştırdı. Tasarı, özellikle aracı tanımının kapsamı nedeniyle kripto para sektör oyuncularından yoğun eleştiri aldı. Sektörden birçok taraf, tasarının hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da bu haliyle geçmemesi için önemli bir mücadele vermişti.

‘DÜŞÜŞ SÜREBİLİR’

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ABD’ye yönelik regülasyon riskleri, 2014 yılında hacklenen Mt.Gox borsasından dağıtılacak olan 114 bin adet Bitcoin ve ana endekslerde yaşanan genel zayıf risk iştahının kripto para piyasalarının aşağı yönlü fiyatlanmasına yol açtığını belirten Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, kripto para piyasalarındaki düşüşü şu şekilde yorumladı: “Piyasada kaldıraçlı kontratların hacmi artarken, sürekli fonlama oranlarındaki gerileme ve alım kontratlarının likidite olması satış baskısının devam ettiğine dair önemli bir işaret. Bu nedenle Bitcoin’de 59 bin dolar seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını görmediğimiz takdirde satış baskısı içinde bulunduğu yükselen kanalın alt bandı olan 52 bin dolar seviyelerine dek sürebilir.”

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#Kripto#Bitcoin#Borsa

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