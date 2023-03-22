Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Kripto paralar sert düştü! Bitcoin'de neler oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Kripto Para#Fed#Faiz
Kripto paralar sert düştü Bitcoinde neler oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 22:53

Kripto para piyasaları Fed'in faiz artırımı hamlesi ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla düşüşe geçti. Bitcoin yüzde 5'e yakın geriledi.

Haberin Devamı

Kripto para piyasaları hafif yükseliş trendini yakalamışken Fed'in faiz açıklamasıyla yeniden istikrarsızlığa sürüklendi.

Uzun süredir toparlanamayan, toparlansa da kar satışlarına maruz kalıp yatırımcısına kaybettiren kripto paralar bugün de Fed ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın mağduriyetini yaşamaya başladı.

Fed faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltti. Bu gelişmenin ardından Fed Başkanı Jerome Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine bağlı olduklarını, bu yıl için faiz indirimi düşünmediklerini, enflasyon hedefi yakalanana kadar faiz artırımlarının ılımlı olarak devam edebileceğini belirtti.

Gözden KaçmasınFed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladıHaberi Görüntüle

BITCOIN YİNE DÜŞÜYOR

Bu gelişmeler ışığında kripto paralar yara aldı. Lider Kripto para birimi Bitcoin yüzde 5'e yakın değer kaybıyla 26 bin 837 dolara geriledi. Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan yüzde 61 geride işlem görüyor.

Haberin Devamı

ETHEREUM DA DÜŞÜŞTE

Ethereum da faiz mesajı sonrası düşüşünü sürdürdü. Ethereum yüzde 5 civarında düşüşle 1720 dolardan alıcı buluyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kripto Para#Fed#Faiz

BAKMADAN GEÇME!

Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları