Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

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Küresel piyasalar Fed'den gelecek hamleye odaklanmıştı. ABD'deki iki bankanın iflasıyla birlikte Fed'in faiz artırımlarında ılımlı seyretmesi ihtimali yükselmişti. Fed de bunu göz önünde bulundurarak 25 baz puanlık faiz artışı yaptı ve faizi yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltmiş oldu.

İKİ BANKA BATTI

ABD'de faizlerin yüksek olmasından dolayı Silicon Valley Bank ve Signature Bank iflas etti. ABD'deki bankacılık krizi Avrupa'da da Credit Suisse'in satışına sebep oldu. Credit Suisse, UBS'e satıldı.

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FED TOPLANTISINDAN DETAYLAR

Fed'in açıklamalarında enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği detayı yer aldı. Fed, faizi 25 baz puan artırırken bu yıl bir faiz artırımı daha olacağının sinyalini verdi. Bankacılık sektöründeki kargaşanın kredileri sıkılaştırması, ekonomi üzerinde baskı yaratması büyük olasılık. Açıklamalarda devam eden faiz artırımlarına atıf çıkarıldı.

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BÜYÜME AŞAĞI ÇEKİLDİ

Fed bazı ek artırımların olabileceğine değinirken büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2023 yılı GSYH beklentisi yüzde 0,5'den yüzde 0,4'e, 2024 yılı için yüzde 1,6'dan yüzde 1,2'ye indirdi. 2025 yılı için beklenti yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a revize edildi.

Fed yetkilileri uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde tuttu.

ABD ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 2,7 büyüdü. GSYH ile ilgili final sonuçları 30 Mart'ta açıklanacak.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

Fed, ABD bankacılık sistemi sağlam ve dayanıklı olduğuna dair açıklama yaparken bilanço planlandığı gibi küçültülmeye devam edeceğini de belirtti.

İŞSİZLİK DE AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE OLDU

ABD Merkez Bankası yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e çekildi. Fed yetkilileri 2024 yılı için tahmini yüzde 4,6 olarak bırakırken, 2025 yılı için yüzde 4,5'ten yüzde 4,6'ya revize etti.

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Uzun dönem işsizlik tahmini de yüzde 4,0 olarak kaldı.

ABD'de Şubat ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 3,6 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı 2020 Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

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FAİZ TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ

Fed yetkililerinin bu yıl için medyan faiz tahminleri değişmezken, gelecek yıl için yükseltildi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"naa göre, bu yıl için medyan faiz tahmini yüzde 5,1 olarak kalırken, gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkarıldı. Yetkililer, 2025 yılı için tahminlerini yüzde 3,1 olarak korudu.

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Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde kaldı.

Fed yetkilileri 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

BİR FAİZ ARTIRIMI DAHA OLABİLİR

FOMC açıklaması bu yıl için bir faiz artırımı daha olacağı sinyalini verirken, önceki toplantı sonrasındaki açıklamada "devam eden faiz artırımları"na atıf bugünkü açıklamada yer almadı. Onun yerine "Belki bir faiz artırımı daha gerekli olabilir" ifadesi yer aldı.

Yapılan açıklamada ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu belirtilirken, bankacılık sistemindeki kargaşanın kredileri sıkılaştırabileceği ve ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratabileceği belirtildi, Enflasyonun yüksek olmaya devam ettiğini belirten FOMC, enflasyon risklerine karşı "oldukça dikkatli" olunacağını vurguladı. Açıklamada istihdamın toparlanmaya devam ettiği de belirtilirken, "istihdam artışı güçlü" ifadesi de kullanıldı.

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POWELL ENDİŞELİ KONUŞTU

Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı basın açıklamasında genel ekonomik veriler ve geleceğe yönelik yönlendirmelerde bulundu. Powell, iş gücünün arzı aştığını belirtirken yüzde 2'lik enflasyon hedefine de bağlı olduklarını söyledi. Powell "Devam eden" artırımlar kelimeleri yerine "belki" ve "bir miktar" sözlerine odaklandık" açıklamasını da yaptı.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

"DÜŞÜK ENFLASYON OLMADAN EKONOMİ HİÇ KİMSE İÇİN ÇALIŞMAZ"

İzole edilmiş bankacılık problemleri eğer düzeltilmez ise bankacılık sistemi tehdit altına girebilir. Tüm mudilerin tasarrufları güvende. Bankacılık sektöründeki şartları yakından izlemeye devam ediyoruz. Kredi programlarımız bankaların ihtiyaçlarını etkin şekilde karşılıyor. İhtiyaç olduğunda elimizdeki tüm araçları kullanacağız. Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye güçlü şekilde bağlı olmaya devam ediyoruz. Düşük enflasyon olmadan ekonomi hiç kimse için çalışmaz. Politika yapıcılar genel olarak bastırılmış büyümenin devam etmesini bekliyorlar.

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"İŞ GÜCÜ ARZI AŞIYOR"

Ücretlerde büyüme gevşemenin bazı işaretlerini gösterdi. Ancak iş gücü talebi hala arzı aşıyor. Zaman içinde daha iyi dengeye gelmesini bekliyoruz.

"EKONOMİK VERİLER BEKLENTİLERDEN GÜÇLÜ GELDİ"

Enflasyon bizim hedefimizin çok üzerinde olmaya devam ediyor. Son enflasyon okumalarının gücü baskının yüksek olmaya devam ettiğini gösteriyor. Enflasyonu hedefe geri getirme süreci uzun bir yol olacak. Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri hala kontrol altında. Enflasyon bekleyişleri iyi çıpalanmış görünüyor. Son toplantıdan bu yana ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldiler.

"BİLANÇOYU AZALTIYORUZ"

Bilançomuzu ciddi şekilde azaltma sürecimizi devam ettiriyoruz. Bankacılık sektöründeki son gelişmelerin kredi şatlarını sıkılaştırmasını bekliyoruz. Bankacılık sektöründe gelişmeler ekonomiyi etkileyecek ve buna nasıl yanıt vermemiz gerektiğine bakacağız. Gelen verileri, sıkılaşan kredi şartlarının gerçekleşen ve beklenen etkilerini yakından izleyeceğiz. Politikanın izleyeceği patika uygun şekilde ayarlanacak, kararlarımızı toplantıdan toplantıya vereceğiz. Enflasyon ve iş gücü piyasasından gelen veriler faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini gösteriyordu, bu nedenle faiz artırım kararı oybirliği ile alındı. Eylemlerimiz ve sözlerimiz ile bize olan güveni devam ettirmemiz önemli. Prensipte bankacılık sistemindeki gerilimin bir faiz artırımına eşit olduğunu düşünebiliriz. Daha fazla faiz artırımına ihtiyacı değerlendirirken kredi sıkılaşmasının beklenen ve gerçekleşen etkilerine odaklanacağız.

FAİZ MESAJI DEĞİŞTİ

Gerçekleşen ve beklenen etkilere bağlı olarak daha fazla faiz artırımı gerekli olabilir. "Devam eden" artırımlar kelimeleri yerine "belki" ve "bir miktar" sözlerine odaklandık. FOMC açıklaması bankacılık gerilimlerinde kaynaklı görünümde belirsizliği yansıtıyor.

KREDİ ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Kredi şartlarında olası sıkılaşma parasal sıkılaştırmanın yapması gereken daha az iş olduğu anlamına gelebilir. Toplantıda, ciddi sayıda insanın kredi şartlarında sıkılaşma öngördüklerini duydum. Kredi şartlarında sıkılaşmanın etkisinin büyüklüğünü bilmiyorum. Kredi şartlarında sıkılaşmanın ne kadar ciddi olacağını bilmiyoruz, etkilerinin ne olacağını bilmiyoruz. Kredi şartlarında sıkılaşma, daha fazla faiz artırımını düşünürken alarmda olmamız gerektiğini ifade ediyor.

"SILICON VALLEY BANK'TA NE KÖTÜ GİTTİ ARAŞTIRIYORUZ"

Şu anda SVB'de neyin kötü gittiğini bulmaya çalışıyoruz ve bunları yeni politikalar ile düzeltmemiz gerekli, şeffaf olacağız. Bankacılık gözetim ve denetiminin güçlendirilmesi gerekli. Bankacılık sektörünün genelinde zayıflık yok, SVB'ye özgü bir durum var, regülatörler bunun üzerinde çalışıyor. Faiz indirimi bu yıl bizim temel beklentilerimiz içinde yok. FOMC katılımcıları bu yıl faiz indirimi beklemiyorlar. Politika enflasyonu aşağı getirmek için yeterince sıkı olmalı, bu sıkılaşmanın bir kısmı kredi şartlarından gelebilir. Enflasyonu yüzde 2'ye getirmek için gerekeni yapacağız. Günün sonunda enflasyonu yüzde 2'ye getirmek için yeterince şey yapacağız. Enflasyonu zaman içerisinde yüzde 2 seviyesine indireceğiz. Mali harcamalar, şu anda enflasyonu yükseltmiyor.

"FAİZİN YÜKSELMESİ GEREKİYORSA YÜKSELTİRİZ"

Eğer faizlerin daha da yükseltilmesi gerekir ise yükseltiriz. Şu anda kredi şartlarındaki sıkılaşmayı görmek istiyoruz, bunu dikkatle izliyor olacağız. faiz artırımlarının riskleri de beraberinde getirdiğini biliyoruz.