Kripto para piyasası şoke etmeye devam ediyor!

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Kripto para piyasası günlerdir yaşanan aşırı düşüşlerle dünyada ana gündem maddeleri arasında kendine yer buluyor. Arka arkaya gelen faiz artırımları ve resesyon havası, yatırımcıların kripto paralardan kaçışını hızlandırdı. Kritik eşik olarak görülen 20 bin doların altına düşen Bitcoin, dün 18 bin doların da altına geriledi ve Aralık 2020'den bu yana en düşük noktaya çekildi. Başta Ethereum olmak üzere diğer kripto paralarda da sarsıcı düşüşler kayda geçti.

ETHEREUM YÜZDE 25 YÜKSELDİ



Kripto para piyasasının yönünü nereye çevireceği merak konusu olurken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bitcoin ciddi bir yükseliş ivmesi yakaladı ve 19 Haziran 23.50 itibarıyla 20 bin 500 dolardan işlem görüyor. Son dönemdeki düşüşte ağır yara alan Ethereum ise son 24 saat içinde yüzde 25 yükseldi. Piyasanın önemli oyuncuları arasında yer alan Solana da benzer şekilde primlenirken, Avax ise yüzde 16 artış gösterdi.



Günlük işlem hacmi olarak dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in coini BNB yaklaşık yüzde 13 değer kazandı.