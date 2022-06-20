Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Kripto para piyasası şoke etmeye devam ediyor!

#Bitcoin#Kripto Para#Ethereum
Kripto para piyasası şoke etmeye devam ediyor

Son dakika haberi... Kripto para piyasası şoke etmeye devam ediyor. 10 Haziran haftasına 30 bin doların biraz üstünde giren Bitcoin, geçen hafta FED'in faiz kararının ardından ciddi düşüşe geçmişti. Bitcoin'in belirleyici olduğu piyasada altcoinlerde de resmen yıkım yaşandı. Bitcoin dün gece saatlerinde 18 bin doların altını gördü. Ancak yaklaşık 24 saat sonra 23.50 itibarıyla Bitcoin yüzde 16'dan fazla primlenerek 20 bin 500 seviyelerinden işlem görüyor.

Haberin Devamı

Kripto para piyasası günlerdir yaşanan aşırı düşüşlerle dünyada ana gündem maddeleri arasında kendine yer buluyor. Arka arkaya gelen faiz artırımları ve resesyon havası, yatırımcıların kripto paralardan kaçışını hızlandırdı. Kritik eşik olarak görülen 20 bin doların altına düşen Bitcoin, dün 18 bin doların da altına geriledi ve Aralık 2020'den bu yana en düşük noktaya çekildi. Başta Ethereum olmak üzere diğer kripto paralarda da sarsıcı düşüşler kayda geçti.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe derken dev transfer planı ortaya çıktı Hem Marcelo hem Dani Alves...Fenerbahçe derken dev transfer planı ortaya çıktı! Hem Marcelo hem Dani Alves...Haberi Görüntüle

ETHEREUM YÜZDE 25 YÜKSELDİ

Kripto para piyasasının yönünü nereye çevireceği merak konusu olurken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bitcoin ciddi bir yükseliş ivmesi yakaladı ve 19 Haziran 23.50 itibarıyla 20 bin 500 dolardan işlem görüyor. Son dönemdeki düşüşte ağır yara alan Ethereum ise son 24 saat içinde yüzde 25 yükseldi. Piyasanın önemli oyuncuları arasında yer alan Solana da benzer şekilde primlenirken, Avax ise yüzde 16 artış gösterdi.

Günlük işlem hacmi olarak dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in coini BNB yaklaşık yüzde 13 değer kazandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitcoin#Kripto Para#Ethereum

BAKMADAN GEÇME!

Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı

BAKMADAN GEÇME!

Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı