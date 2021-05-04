Kripto para piyasası hareketli seyrediyor

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez geçen hafta yüzde 50’nin altına gerileyen Bitcoin’in payı yüzde 47’in de altına inerken, Ethereum’un payı da yüzde 17’ye yaklaştı.



Kripto para piyasalarındaki satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 81 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden, Bitcoin dahil beş birim düşenler arasındaydı.



Son 24 saat içinde 54,982.63 ve 58,973.31 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.00 düşüşle 55,671.79 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 3.99 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 44 milyar dolar düşüşle 1.0 trilyon 40.36 milyar dolara geriledi.



Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 7.47 artışla 3,286.18 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 30.65 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 377 milyar dolara yükseldi.



Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.41 artışla 645.79 dolara yükselilerken, haftalık kazancı yüzde 21.85 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 98.97 milyar dolara yükseldi.



Tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 227.97 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



Toplam 9,546 kripto para biriminin işlem gördüğü 371 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 46.7’sini Bitcoin, yüzde 16.9’unu da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 185 milyar dolar düzeyindeydi.



Resmi Gazetede Cumartesi günü yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün



Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Değişiklik ile, kripto varlık servis sağlayıcıları, kara para aklama ve terörün finansmanını önlemek ile sorumlu kuruluşlar arasına eklenerek yükümlülük kapsamına alındı.



Yapılan değişiklikle hali hazırda bankalar, spor kulüpleri, sigorta şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları gibi suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanını engellemekle yükümlü kuruluşlar arasına "kripto varlık servis sağlayıcıları" da eklendi.



Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:



"Visa’nın CEO’su Alfred Kelly, Bitcoin’i dijital altın olarak gördüklerini ve kriptoyu birçok yönden sistemlerine entegre etmeye çalışacaklarını söyledi. Kelly, Visa’nın kripto para birimlerini altyapılarına entegre etme açısından bakacağı girişim türleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.



Potansiyel planlar arasında, dünya çapındaki tüm Visa kartlarında doğrudan kripto para birimi satın alımlarını, Visa üye işyeri kontrol noktalarında kripto para birimi dönüştürme sistemlerini ve finans kurumlarının USDC gibi sabit paralarla kripto para birimi işlemlerini gerçekleştirmesine izin vermeyi içerdiğini açıkladı.



Risk sermayesi devi Andreessen Horowitz’in büyüyen kripto ekosistemine yönelik yeni bir milyar dolarlık fon kurmayı planladığı bildiriliyor. Londra merkezli haber kuruluşu Financial Times, yeni fonun kripto para birimlerine ve kripto girişimlerine yatırım yapmak için 800 milyon ila 1 milyar dolar arasında para toplamayı hedeflediğini söylüyor. Silikon Vadisi merkezli şirket, Union Square ile birlikte kripto borsasının en büyük iki dış yatırımcısından biridir.



E-ticaret devinin şirketi için Bitcoin’den bir miktar pay aldığı söylentisi kripto para piyasasında konuşuluyor. Şirketin resmi kaynakları söylentilere şimdilik sessiz kalıyor. CNBC’den Ran Neuner, söylentilerin doğru olduğunu ima eden bir tweet attı. Buna karşılık şirket 13 Mayıs 2021 Perşembe günü, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacağını açıkladı ve bu açıklamada Bitcoin alınıp alınmadığının kesin sonucu belli olacak.



PancakeSwap’te (CAKE) 24 saatlik işlem sayısı 1,733 milyona ulaştı. Bu miktar aynı dönemde 1.427 milyon işlem sayısı olan Ethereumu geide bıraktı. PancakeSwap’de kilitlenen toplam değer 10 Milyar $ civarında dolaşmaya devam ediyor. CAKE, Ekim ayından bu yana 80 kat artarak 40 $ değerine ulaştı.



Cardano, ülkenin eğitim sistemi yönetimini kolaylaştırmak adına platformun blokzincirini kullanmak için Etiyopya hükümeti ile ortaklığını doğruladı. Cardano’nun ana şirketi IOHK’ya göre, anlaşma yaklaşık beş milyon ortaokul öğrencisi ve 700.000 öğretmeni hedefliyor. Sistem ayrıca öğrencilere hileli üniversiteye giriş ve iş başvurularını azaltmaya çalışan blok zinciri tarafından doğrulanmış dijital nitelikler sunacak. Ayrıca, işverenler üçüncü şahıslara güvenmeksizin tüm öğrenci notlarını doğrulayabilecekler."

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