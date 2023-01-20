Kripto para kredi şirketi Genesis iflas korumaya başvurdu

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Kripto para şirketleri birer birer dökülmeye başladı. Kripto paralara olan güvenin sarsılması, düşüşün büyük olması, kayıpların yüksek enflasyon döneminde yaşanması ve yükseliş hareketlerinde sürekli sert satışların ortaya çıkması kripto para sektörünü bitirmeye başladı.

2021 yılının Kasım ayında en parlak dönemini yaşayan kripto paralar yaklaşık yüzde 60-70 oranında düşüş yaşadı ve toparlanma işareti de göstermiyorlar.

Kendisini analist olarak tanıtan ancak hiçbir regülasyona tabi olmadan istediği gibi yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlar nedeniyle de yatırımcılar büyük kayıplar yaşadı.

GENESIS CAPITAL İFLAS KORUMAYA BAŞVURDU

Kriptopara borç verme şirketi Genesis Capital iflasa karşı korunma talebinde bulundu. ABD'de madde 11 kapsamındaki iflasa karşı korunma başvurusu dün New York Güney Bölge Mahkemesi'ne yapıldı.

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Genesis Capital'ın ana hissedarı Digital Currency Group, likidite krizinin aşılması için kreditörlerle görüşüyordu. Ancak anlaşıldığı kadarıyla görüşmelerin olumsuz geçmesi nedeniyle şirket İFLAS koruma başvurusuna yöneldi.