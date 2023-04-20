Kripto Faruk Türkiye'ye getirildi

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Arnavutluk’un iade ettiği kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, tarifeli uçakla saat 10.10’da sıralarında İstanbul’a getirildi. Özer’e ait laptop ve cep telefonu ile dijital materyallerin olduğu bir kutu, uçağa giren polis ekipleri tarafından özel olarak teslim alındı. Laptop ve dijital materyallerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce özel bir ekip tarafından inceleneceği öğrenildi.

Arnavutluk’ta firari olarak yakalanan ve hakkında Türkiye’ye iade kararı verilen Faruk Fatih Özer, başkent Tiran’a giden İnterpol dairesinden özel bir ekip tarafından teslim alındı. Faruk Fatih Özer’in bulunduğu Air Albania Havayolları’nın ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağı, 10.10’da İstanbul Havalimanı’na indi.

DİKKAT ÇEKEN KUTU

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Bu sırada uçağın yanaşacağı park pozisyonunda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Uçağın arka kapısından içeri giren polislerin, önce Özer’e ait olduğu belirtilen; içinde laptop, cep telefonu ve dijital materyallerin bulunduğu özel kutuyu teslim alması dikkat çekti.

DİJİTAL MATERYALLER SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİNCE İNCELENECEK

Dava dosyasına gireceği belirtilen laptop ile dijital materyallerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce inceleneceği öğrenildi.

ÖZER UÇAĞIN ARKA KAPISINDAN İNDİRİLDİ

Faruk Fatih Özer’in giyim eşyalarının bulunduğu bir naylon poşet de yine polis tarafından uçaktan alındı. Uçağın arka kapısından indirilen Özer’in ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. İlk olarak D Terminaline getirilen Özer, buradaki pasaport işlemlerinin ardından yine güvenlik önlemleri altında polis aracına bindirilerek İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne getirildi. ’Adli Tabip’likte sağlık kontrolünden geçirilen Thodex’in kurucusu Özer ve beraberindeki polisler, buradan yürüyerek Emniyet Şube Müdürlüğü’ne geçti. Özer’i görmeye gelen iki avukatı da Emniyette hazır bulundu. İstanbul Havalimanı’ndaki işlemlerin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Özer, saat 12.30 sıralarında Vatan Caddesi’ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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İADE SÜRECİ

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalandı. Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onadı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görüldü. Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki 2022'deki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.

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Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karara yönelik yaptığı itirazı reddetti.