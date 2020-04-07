‘Kredileri öteledik, taksitleri erteledik’

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan bireysel ve şirketlere yönelik destek paketleri hakkında bilgi veren Üstünsalih, kimsenin daha önce tecrübe etmediği bir sürecin yaşandığını söyledi. Türkiye ekonomisini de sağlam tutabilmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak liderliğinde 3 kamu bankası olarak “İstikrar Kalkanı Paketi”ni açıkladıklarını hatırlatan Üstünsalih, ülkede çarkların dönmesini, iş dünyasının sıkıntı çekmemesini ve hayatın devam etmesini istediklerini belirtti.

BİREYSELDEN KOBİ’YE

VakıfBank’ın bu süreçte canla başla çalışmaya, müşterilerinin yanındaki güç olmaya devam ettiğini ve ilk etapta 9 maddelik destek paketini devreye aldıklarını belirten Üstünsalih, “Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterinin 305 milyon lira tutarındaki kredi kartı borçlarını erteledik. Toplam olarak baktığımızda; bireysel ihtiyaç, konut, otomobil ve yapılandırma kredilerinin ertelenmesi için 200 bin bireysel müşterimizin, toplam 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerinin erteleme işlemlerini başarıyla gerçekleştirdik. KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte firmalar bazında ise 19 bin müşterimizin 14.5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik. 21 bin Banko Çek müşterimize 6.5 milyar lira tutarında limiti dolaşıma sunduk. Limit sıkıntısı çekenlere de çözüm getirdik. Bugün itibarıyla yine, 66 bin KOBİ ve ticari müşterimizin kart limitini 774 milyon lira, 54 bin bireysel müşterimizin kart limitini ise 191 milyon lira tutarında artırdık. Bir süre önce çıkardığımız SKY Limit ürünümüzle müşteri bazında limitler tanımladık. Müşterilerimiz bu limitleri diledikleri gibi kullanabiliyor” diye konuştu.

SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

‘Şirketlerden ve bireysel müşterilerden ‘bankalar erteleme ve yeni kullandırım konusunda zorluk çıkarıyor, isteksizler’ şikayetler geliyor. Böyle durumlar söz konusu mu?’ sorusu üzerine Serdar Üstünsalih, “VakıfBank olarak her zaman müşterilere kolaylık sağlayan bir bankayız. Hele böylesine dayanışma gerektiren bir süreçte, müşterilerimizi zorda bırakmamız söz konusu dahi olamaz. Aksine süreci daha da kolaylaştırmaya çalışıyoruz” dedi. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan müşterilerin emekli maaşlarını da, mülkü idarece yetkilendirilen kişiler aracılığıyla evlerinde ödediklerini ifade eden Üstünsalih, 65 yaş altındaki emeklilerin ise maaşlarını ve promosyonlarını ATM’lerden çekebildiklerini söyledi.