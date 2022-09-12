Kraliçenin karanfilleri Türkiye’den

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İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in ölümü sonrası Antalya ve Isparta’daki kesme çiçek sektöründe büyük bir hareketlilik başladı. Kraliçe Elizabeth’in 8 Eylül’de vefat etmesi sonrasında Kraliyet Ailesi’nce yas ve cenaze töreni için 10 günlük bir program hazırlandı. Bu kapsamda, özellikle de cenaze töreni için İngiltere’den Antalya’ya yapılan kesme çiçek talebinde yüzde 80-90’a varan bir talep artışı yaşanıyor. Kesme çiçek üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer alan Antalya’da, kasım-haziran aylarında hasat gerçekleşiyor. Haziran-kasım ayları arasındaki dönemde ise yayla bölgesi olarak nitelendirilen Isparta’daki üretimlerle 12 aylık kesintisiz üretim sürecindeki bu boşluk dolduruluyor.

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SİPARİŞLERE YETİŞİLMİYOR

Kraliçe Elizabeth’in ölümü de Isparta bölgesindeki yayla üretiminin son dönemine denk geldi. Antalya’daki seralardaki hasat dönemi kasım ayında başlayacağı için şu an İngiltere’den yüksek talep olmasına rağmen, ürün yetersizliği nedeniyle firmalar siparişlere yetişemiyor. Bu dönemde, İngiltere’ye olan kesme çiçek ihracatını TIR’larla gerçekleştiren sektör, Kraliçe’nin ölümüyle nakliyatlarını uçaklarla günlük olarak göndermeye başladı. Firmalar işçi sayıları ve mesai saatlerini arttırırken, kesme çiçek ihracatında öncelik olarak İngiltere’yi ilk sıra aldı.

‘HAREKETLİLİK SÜREBİLİR’

Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle kesme çiçek siparişlerinde yüzde 80-90’lık bir artış olduğunu ifade eden Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclisi ile Kesme Çiçek ve Süs Bitkileri Meslek Komitesi üyesi Selçuk Çelebi, “Ancak bu dönem üretim boşluğumuzdan dolayı bu sipariş artışının yüzde 40-50’sini karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda üretimi olan tür ise karanfil, her renkteki karanfili de gönderiyoruz. 10 günlük program dışında yaklaşık 1 ay boyunca bu hareketliliğin de sürmesini bekliyoruz” dedi. Antalya ve Isparta’daki kesme çiçek üreticilerinin İngiltere’ye direkt ihracatının yanı sıra Hollanda’ya da ciddi miktarda çiçek gönderdiklerini kaydeden ATB Meclisi Üyesi Selçuk Çelebi, bu kapsamda Hollanda’daki müşterilerinin de cenazeden dolayı ellerindeki Türk çiçeklerini İngiltere’ye gönderdiklerinisöyledi.

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SEVKIYATLAR HAVAYOLUYLA YAPILACAK

Selçuk Çelebi, 8 Eylül akşamı Kraliçe’nin ölüm haberiyle İngiltere’deki müşterilerinden ekstra çiçek siparişleri almaya başladıklarını söyleyerek, “Ülkede gerçekleşecek olan ulusal yas ve cenaze programının 10 gün süreceği belirtiliyor. Ancak içinde bulunduğumuz dönem Antalya’da kesme çiçek üretimi yok, Isparta’da yayla üretiminin de azaldığı bir döneme geldi” dedi. Normal haftalık sözleşmelerinin olduğu çiçek sevkıyatlarını yapmakta zorlanırken, sevkiyat programına yeni gelen siparişlerle kesme çiçek sektöründe İngiltere’nin ilk sıraya alındığını anlatan Selçuk Çelebi, “Cenazeden dolayı bu hafta itibarıyla TIR’la sevk edeceğimiz ürünlerimizi uçak sevkıyatına dönüştürdük. TIR’la 7-8 gün sürerken, uçakla ertesi gün ellerinde oluyor” diye konuştu.

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İNGİLTERE’DEN TALEP YAĞIYOR

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz ise yayla olarak ifade edilen Isparta’nın haziran-kasım ayları arasında, Antalya’nın sıcak olduğu yaz dönemindeki açığını kapattığını belirterek, şöyle konuştu:

“İngiltere’den taleplerde ciddi bir artış var. Şu anda yayladaki üretimde karanfil ağırlıklı üretimimiz mevcut. Cenaze ve yas programının ardından da belli bir süre daha bu hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. Normalde bu dönemde İngiltere pazarına haftalık 600- 700 bin dal çiçek gönderirken, Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle birlikte bu rakamın cenaze töreni döneminde en az 1.5 milyon dal olacağını tahmin ediyoruz.”