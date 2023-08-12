Kozmetikte korkutan rapor

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Sahte/taklit olduğu belirlenen parfüm ve deodorant ürünleri Kozmetik Kanunu gereği imha edildi. TİTCK özelikle ruhsatsız ve merdiven altı üretilen ürünlerin tespitine yönelik denetimler de yaptı. El dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunların da içinde olduğu biyosidal ürünlerin risk analizlerini çıkardı. 2023 nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan üç aylık dönemdeki denetimlerde 18 üründen birinin ruhsatsız, 6’sının ise güvensiz/risk taşıyan ürün olduğu tespit edildi. Üreten ve satanlara 408 bin 600 lira para cezası verildi.

İNTERNETTEN KOZMETİK ÜRÜN ALMAYIN

“Piyasada bu kadar uygunsuz ve risk taşıyan ürünün bulunması bizleri endişelendiriyor” diyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, vatandaşlara “İnternet gibi ortamlardan kişisel bakım ve kozmetik ürünlerini almayın” çağrısı yaptı. Saydan konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “İnternet gibi ortamlarda çok sayıda kalitesiz, sahte ürünün olması ve tüketicilerin bu ürünleri kullanıp zarar görmesi bizleri son derece endişelendiriyor. Bilinen en ünlü kozmetik markalarının dahi sahteleri internette satılabiliyor. Biyosidal ürünler ise sadece ilaç fabrikalarında üretilmesi gerekirken, merdiven altı tesislerde kontrolden uzak bir şekilde üretiliyor ve bu durum insan sağlığını tehdit ediyor. ”