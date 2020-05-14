Kovid-19 makarnada ihracat artışına engel olmadı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un dünya gündemine gelmesiyle makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerine talebin arttığını söyledi.

İç piyasada vatandaşların ürünlere ulaşımının aksamaması için dış satım taleplerini ertelediklerini aktaran Külahçıoğlu, "Sektörümüz, iç tüketimi öncelikli olarak kabul etti. Salgın krizinin ilk gününden beri sıkıntı yaşamadan makarna ihtiyacını karşıladık." dedi.

Külahçıoğlu, stokların bittiğine yönelik gündemi meşgul eden iddiaların zamanla çürütüldüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Süreç bizim için rahat geçti. İlk birkaç günlük paniğin arkasından gerek bizim açıklamalarımız gerekse de sektörün hızlıca tedbirlerini almasıyla sorunu kısa sürede bertaraf etmiş olduk. Herhangi bir sorun yaşamadan, rafta ürün eksikliği yaşamadan tüm üreticilerimiz hızlıca sevkiyatlarını yaparak iç tüketimi karşıladılar. Her sene ilk 3 ayda yüzde 20'lik ihracat artışı hedefliyoruz. Bu yıl bilinçli olarak ihracatı ötelememiz nedeniyle artış hedefimizin biraz gerisinde kaldık. 2020'nin ilk 3 ayına baktığımızda miktarda 12,23'lük, değerde de yüzde 21,77'lik artış var. İhracat 138 milyon dolardan 170 milyon dolara çıktı."

Külahçıoğlu, henüz nisan ayı istatistikleri çıkmasa da sanayicilerle yaptıkları görüşmelerde olumlu izlenim aldıklarını belirterek, hem geçen yılın nisan ayına göre hem de 2019'un ilk 4 ayına göre artış trendinin sürdüğünü ifade etti.

EN FAZLA İHRACAT VENEZUELA'YA

Türk makarnasının dünyada 160 ülkeye ulaştığının altını çizen Külahçıoğlu, yılın ilk 3 ayında en çok ihracatın Venezuela'ya yapıldığını aktardı. Külahçıoğlu, Avrupa'ya dış satımda da iyi gelişmeler yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm Avrupa ülkelerine ihracatımız ocak-mart döneminde yaklaşık yüzde 21 arttı. Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine dış satımda da yüzde 125'lik artış var. Bu artış, büyük oranda Venezuela'ya yaptığımız ihracattan kaynaklanıyor. Asya ve Pasifik ülkelerine de ürün gönderiminde yüzde 14'lük bir artış var. Daha önceki yıllarda sektörümüzün en fazla ihracat yaptığı Afrika ülkelerine ise dış satımında yüzde 6'lık düşüş yaşandı. Toplam ülke sayımızda ise bir azalma yok. Türk makarnası girdiği ülkelerdeki pazar payını, kalıcılığını koruyor. Kalitesiyle, fiyatıyla rekabetini sürdürebiliyor."

Irak'ın geçen yıl Türkiye'den makarna ithalatına kısıtlama getirdiğini hatırlatan Külahçıoğlu, Kovid-19 sürecinin ardından gelecek normalleşmeyle bu pazarın da açılmasını ümit ettiklerini söyledi.

"BUĞDAYDA TABAN FİYATTAN MEMNUNUZ"

Külahçıoğlu, yıl sonunda yüzde 20'lik ihracat artışı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sene mahsulle ilgili ülkemizde herhangi bir sıkıntı olmayacağını öngörüyoruz. Makarnalık buğdayın ekim alanları da kalitesi de yeterli. Geçtiğimiz günlerde açıklanan taban fiyat, üreticiyi memnun edecek, sanayicileri de uluslararası rekabete açık tutacaktır. Dünya fiyatlarıyla uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi, kapsamlı, sektörle ve çiftçilerle istişare ederek çalışma yaptı. Açıklanan rakamlar da piyasada karşılığını buldu."