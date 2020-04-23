Koronaya karşı sanal ticaret heyeti

Bakanlık, ihracatçı birlikleriyle birlikte önce sanal ticaret heyetleri oluşturacak ardından sanal fuarlar kurulacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı yazılı açıklamada, COVID-19 salgını nedeniyle iş dünyasının hareket ve temas imkanlarının küresel ölçekte kısıtlandığını belirterek, ticareti geliştirmenin en önemli enstrümanlarından olan ticaret fuarları, ticaret heyetleri, alım heyetleri gibi pek çok organizasyonun ertelendiğini ya da iptal edildiğini anımsattı. Bu sürecin sanal ticaret platformları ve dijital pazarlama yöntemlerini ön plana çıkardığını kaydeden Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nın da tüm İhracatçı Birlikleri ile işbirliği içinde Sanal Ticaret Heyeti, e-ticaret, sanal fuar çalışmalarına başladığını bildirdi.

HAREKETE GEÇİRECEĞİZ

Pekcan, gelinen durumu özetle şöyle anlattı: “Salgının ticaretimizin geliştirilmesine engel olmasına izin vermeksizin, hız kesmeden sektörel ticaret heyetlerimizi sanal platformda harekete geçireceğiz. Bu kapsamda, ilk olarak İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 24-28 Mart’ta yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenmek zorunda kalınan Yapı Kimyasalları ve Boya Sektörü Kolombiya Sektörel Ticaret Heyetiyle başlayacağız. Mayısın ilk haftasında Kolombiya ve çevre Latin Amerika ülkelerine yönelik olacak. Bu heyette Sanal Ticaret Heyetine ülkemizden 13 firma, Kolombiya’dan 15, çevre ülkelerinden 10 olmak üzere 25 firma katılacak. Düzenlenecek olan sanal ticaret heyeti öncesinde katılımcı firmalarla alıcı firmalar arasında oluşturulacak veri tabanı ile alıcı firmaların ülkemiz firmalarının ürünleri hakkında bilgilenmesi sağlanacak. Web üzerinden online ikili iş görüşmeleri yapılacak. Böylelikle, ticaret heyetlerinde yapılan tüm faaliyetler tümüyle sanal ortama taşınacak. Sanal Ticaret Heyeti uygulamamız diğer ülkelerle devam edecek.”