Koronavirüsün etkilerini azaltacak destek paketinde iş dünyasının talebi: ‘Krediler yapılandırılsın vergiler ertelensin’

Bugün açıklanacak ekonomik paket öncesi sektörlerin temel talepleri de netleşti. Tüm sektörlerden gelen taleplerde banka ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin yeniden yapılandırılması, kısa çalışma ödeneğinde kolaylık sağlanması, duran sektörler için KDV indirimleri yapılması, vergi ve SSK primlerinin ertelenmesi bulunuyor. Paketin netleşmesi öncesi dün de işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelindi ve görüşleri alındı. Sektörlerin talepleri şu anda ekonomik önlem paketi için ekonomi yönetimi tarafından değerlendiriliyor.

ÖNCELİK İSTİHDAM

Tüm sektörlerin ortak talebi, kısa çalışma ödeneği. İşyerlerinin faaliyetlerinin tamamen veya kısmen durdurulması halinde, işçiye aylık gelir ödemesi yapılmasını içeren kısa çalışma ödeneğinin şartlarının değiştirilmesi isteniyor. Şu anda kısa çalışma ödeneği verilecek süre 3 ay olurken, Cumhurbaşkanı kararıyla bu süre 6 aya kadar uzatılıyor. Kısa çalışma ödeneği olarak verilebilecek maksimum tutar, asgari ücretin bir buçuk katı oluyor ve 2020 yılı için 4 bin 414 TL düzeyinde bulunuyor. Bu tutarın asgari ücretin 3 katına kadar çıkması da talepler arasında bulunuyor. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan kısa çalışma ödeneği ödemelerinden daha çok işletmenin yararlanması için şu anda alternatifler değerlendiriliyor. Reel sektör ise, daha önce faydalanan işletmelerin de kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını ve sürenin 6 ay olmasını temel talep olarak istiyor.

BANKA KREDİLERİNE YENİDEN YAPLANDIRMA

Banka kredileri ve bu kapsamda Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri için yeni düzenleme de talepler arasında. Bu kapsamda zorlanan işletmeler için banka kredilerinin ve KGF kredilerinin yeniden yapılandırılması talep ediliyor. Bunun yanı sıra belli sektörler için yeniden kredi kaynağının açılabilmesi ve aynı şekilde KGF kredisi verilebilmesi de istenilen düzenlemeler arasında bulunuyor.

KDV İNDİRİMİ

Vergi ve SSK primlerinin 3 ay süreyle ertelenmesi tüm sektörlerin gündeme getirdiği bir konu. Bunun yanı sıra ise, tamamen duran sektörler için canlandırma talepleri gündemde. Talebin bıçak gibi kesildiği ve işletmelerin zorunlu olarak geçici bir süre kapandığı sektörlerde KDV indirimlerinin uygulanması isteniyor.

GEÇİCİ VERGİLER ALINMASIN

Geçici vergilerde de, ekonomi dünyasındaki durmaya bağlı olarak ikinci ve üçüncü dönem için düzenleme gündeme getiriliyor. Bu kapsamda geçici vergide ikinci ve üçüncü dönemlerin alınmaması talebi ekonomi yönetimine iletildi. Geçici vergi, Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinde gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödendiği peşin vergi olarak biliniyor.





‘VERGİ TATİLİ GETİRİLSİN’

Ankara Sanayi Odası (ASO) ise reel sektörde temerrüte düşme riskini taşıyan banka kredisi borçlularına özel vade uzatım olanakları tanınması ve zincirleme etkileri yüksek sektörlere uzun dönemli SGK primi ile vergi tatili getirilmesi talebinde bulundu. Odadan yapılan açıklamada, reel sektörün beklentileri şöyle anlatıldı: “Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler sona erinceye kadar reel sektörde temerrüte düşme riski taşıyan banka kredisi borçlularına özel vade uzatım olanakları tanınmalıdır. Zincirleme etkileri yüksek sektörlere uzun dönemli SGK primi ile vergi tatili getirilmelidir. Daha önce yapılandırılmış kredilerin faiz oranları güncel faize göre revize edilmelidir. Yaptırımlardan etkilenecek işletmeler için kısa çalışma ödeneği gündeme getirilmelidir.”