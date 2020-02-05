Koronavirüs havacılığı etkiledi! Cathay Pacific 27 bin çalışanını ücretsiz izne çıkaracak

Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pacific 27 bin çalışanın üç haftalık ücretsiz izin alması için karar aldı.



Koronavirüsün oluşturduğu pazar talebindeki düşüş nedeniyle kapasitede azaltıma gidecek olan şirket bu sayede personel maaşlarından tasarruf edecek.

Personeller 1 Mart ile Haziran ayına kadar aralıklarla ücretsiz izne gönderilecek.

PROTESTOLARDAN DA ETKİLENMİŞTİ

Koronavirüs öncesinde Cathay Pacific, Hong Kong’daki protestolardan da olumsuz etkilenmiş ve finansal açıdan zor günlerle karşılaşmıştı.

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