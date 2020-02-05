MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKoronavirüs havacılığı etkiledi! Cathay Pacific 27 bin çalışanını ücretsiz izne çıkaracak
GeriEkonomi Koronavirüs havacılığı etkiledi! Cathay Pacific 27 bin çalışanını ücretsiz izne çıkaracak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.02.2020 - 11:44,Son Güncelleme:/

Koronavirüs havacılığı etkiledi! Cathay Pacific 27 bin çalışanını ücretsiz izne çıkaracak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Koronavirüs havacılığı etkiledi! Cathay Pacific 27 bin çalışanını ücretsiz izne çıkaracak

Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs nedeniyle Cathay Pacific havayolu şirketi çalışanlarına zorunlu ücretsiz izin almaları konusunda tavsiyede bulundu. Bu sayede düşen iş potansiyeli nedeniyle şirket personel maaşlarından tasarruf etmiş olacak.

Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pacific 27 bin çalışanın üç haftalık ücretsiz izin alması için karar aldı.

Koronavirüsün oluşturduğu pazar talebindeki düşüş nedeniyle kapasitede azaltıma gidecek olan şirket bu sayede personel maaşlarından tasarruf edecek.

Personeller 1 Mart ile Haziran ayına kadar aralıklarla ücretsiz izne gönderilecek.

PROTESTOLARDAN DA ETKİLENMİŞTİ

Koronavirüs öncesinde Cathay Pacific, Hong Kong’daki protestolardan da olumsuz etkilenmiş ve finansal açıdan zor günlerle karşılaşmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (05.02.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle