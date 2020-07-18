Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Hayalim’ olarak nitelediği şehir hastanelerinden biri olan 1250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi’nin ilk etapta 862 yataklı kısmı hizmete açılacak.

“TÜM HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM, YARIN HİZMETE AÇILACAK ŞEKİLDE BİZLER HAZIRIZ”

Konya Şehir Hastanesi’nin 862 yataklı ilk etabı için 1 Temmuz tarihinden itibaren tüm hazırlıklarını tamamlayarak açılış için hazır olduklarını belirten Atay; ameliyathaneden radyolojiye laboratuvardan tüm teknik bölümlere kadar tıbbi cihazların da hastanede kurulumlarının yapıldığını, tüm personel alımlarının da tamamlandığını ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda iki aydır tüm testlerin yapıldığını ve başarıyla sonuçlandığını söyledi. Yapılan simülasyonlarda hastaların hastaneye geliş anından itibaren, karşılama, kayıt, muayene, tetkik, görüntüleme, yatış, acil ve yoğun bakım servisleri dahil hastanenin tüm birimleri uygulamalı olarak test edildiğini, yemekhaneden çamaşırhaneye kadar işletme birimlerinin de uygulamalarının yapıldığını söyleyen Atay şu bilgileri verdi: “838 yatak olarak inşaatına başlanan Konya şehir hastanesinin inşaat sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya ve çevresinin sağlık üssü olacak hastanenin yatak kapasitesinin arttırılarak 1250 yatağa çıkartılması talimatının ardından çalışmalarımıza bu yönde hız verdik. Kapasite artışına konu olan Onkoloji ve KVC hastane bloklarının da betonarme, Cephe işleri ve Altyapı işleri tamamlandı. Bu iki bloğun inşaatlarının kalan kısımları hastane işleyişine hiçbir engel teşkil etmeyecek şekilde planladık, bu blokları da 2020 yılı sonuna kadar hızla tamamlamayı hedefliyoruz. Bizler açılış için yarına hazırız, tüm çalışmalarımız bitti. Hizmet vermeye başladığı ilk andan itibaren Konya Şehir Hastanesi’nin; hastalarımızın ve yakınlarının tüm konforu düşünülerek dizayn edilen hasta memnuniyeti odaklı bir hastane olduğu görülecektir. Elbette sadece hasta değil, özellikle sağlık çalışanlarımızın dinlenme ve sosyal alanları da mevcut. Modern tıpta tanı, tedavi ve hasta değerlendirmesinde gereksinim duyulan laboratuvar testleri; Konya Şehir Hastanesi’nin laboratuvarlarında, son teknoloji cihazlar ve deneyimli teknisyenler ile kullanışlı tasarıma sahip geniş fiziksel ortamlarda mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacak bir yapıya sahip. Son teknoloji cihazlar ve yeterli alt yapı donanımına sahip olduğumuz için geçmişte uzun bekleme süreleri olan MR ve tomografi gibi tetkikler için bekleme süresini üç gün ve altına çekiyoruz. Çağrı bazlı hizmetlere ilişkin çağrı alma, belirli sınırlar dahilinde çözüm getirme ve yönlendirme 7/24 Yardım Masası ile takip edilecek. ”

TAM DONANIMLI MODERN SAĞLIK ÜSSÜ

Konya ve çevresine hizmet verecek bir sağlık üssü olarak planlanan Konya Şehir Hastanesi 420 bin m2 kapalı alana sahip, 278 poliklinik, 609 hasta yatağı, 130 yoğun bakım , 10 KVC yoğun bakım, 48 Yeni Doğan Yoğun Bakım , 14 adet tek kişilik doğumhane, 12 Perinatal Servis, 19 Tutuklu Servisi, 3 İyot Tedavi Birimi , 17 Yanık Merkezi olmak üzere 416 yatak kadın doğum ve çocuk 433 yatak genel hastane olarak hizmete açılacak.

Hastanede yataklı servisler dışında 32 genel, 12 gün, 2 sezeryan, 2 tüp bebek ve 1 yanık olmak üzere toplam 49 ameliyathane, endoskopi birimi, nükleer tıp birimi, meme mükemmeliyet merkezi, fizyoterapi birimi, hemodiyaliz ünitesi, sağlık kurulu ve kapsamlı bir radyoloji birimi mevcut. Yıl sonunda açılacak 187 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 201 yataklı KVC hastanesi ile toplam yatak sayısı 1250 yatak sayısına ulaşacak. Onkoloji hastanesi ile birlikte radyoterapi ve kemoterapi bölümleri de hastalara üstün teknolojili cihazlar ile şifa sunmaya başlayacak. 2800 araçlık otoparkı, beş yıldızlı otel konforunda tasarlanmış, modern mimarisi ve akıllı bina özellikleriyle dikkat çeken Konya Şehir Hastanesi'nde her hasta ve hasta yakını hastaneye adım attığı andan itibaren eğitimli ve güler yüzlü Hasta Yönlendirme ve Refakat Hizmetleri personeli tarafından karşılanacak.