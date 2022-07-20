Konutta çifte rekor

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Artan fiyatlara rağmen konuta talep devam ediyor. Hem güvenli yatırım arayışı, hem de konut fiyatları daha çok artar endişesi ile satışlar hız kesmiyor. Haziran ayında ülke genelinde konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.7 artarak 150 bin 509 oldu ve ‘yılın zirvesi’ görüldü. Yılın ilk yarısında ise yüzde 31.4 artışla 726 bin 398 kişi ev sahibi oldu. Bu rakamla birlikte ‘ocak-haziran dönemi rekoru’ kırıldı. Yurtiçindeki talebin yanında yabancıya konut satışında da zirve görüldü. Yabancılara yapılan konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81.8 artarak 8 bin 630 oldu. Böylece ‘tüm zamanların en yüksek aylık satışı’ gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışın payı da dikkat çekti. Haziranda yabancı payı yüzde 5.7 olarak hesaplandı. Ocak-haziran döneminde de yabancıya satış bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72.7 artarak 35 bin 383 oldu. Bu dönem özelinde de rekor kırıldı.

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RUSLAR İLK SIRADA

Yabancıya satışta ilk sırayı 3 bin 906 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u 2 bin 534 konut satışı ile Antalya ve 428 konut satışı ile Mersin izledi. ‘Türkiye’den kimler ev aldı?’ sorusunun yanıtı ise şöyle; Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Türkiye gayrimenkul piyasasını da etkiledi. Türkiye’den ev alan yabancılar sıralamasında bugüne kadar İran ve Irak’tan sonra üçüncü sırada yer alan Rusya, nisan ayında zirveye yükselmişti. Rusya mayıstan sonra haziranda da zirvedeki yerini korudu. Geçen yıl haziranda Türkiye’den 300 konut alan Ruslar, bu yıl haziran ayında bin 887 konut satın aldı. Yabancıya konut satışında Rusların payı yüzde 22’ye yaklaştı. Geçen yıl haziranda 127 konut alan Ukraynalılar ise bu yıl haziranda 301 konut sahibi oldu. Türkiye’den en çok ev alanlar sıralamasında Rusya vatandaşlarını sırasıyla 987 konut ile İran, 807 konut ile Irak, 377 konut ile Çin, 329 konut ile Almanya vatandaşları izledi. Konut edinimi yoluyla vatandaşlık için alınacak gayrimenkulün değeri, 13 Mayıs’ta yayımlanan yönetmelik ile 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmış ve uygulamanın 1 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Bu düzenleme de yabancıya satışı tetikledi.

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KREDİLİ SATIŞ PAYI YÜZDE 27

Banka kredili satış haziranda yüzde 40.6 artış göstererek 40 bin 610’a çıktı ve toplam konut satıştaki payı yüzde 27 oldu. Ocak-Haziran döneminde 170 bin 317 konut kredili satıldı. Peşin ve senet gibi diğer satış türlerinde ise haziranda 109 bin 899 konut el değiştirdi. Toplam satış içinde diğer satışların payı yüzde 73 oldu. Yılın ilk yarısında 556 bin 81 konut peşin ve senet gibi diğer satış türleri ile sahibini buldu. Sıfır konut satışı, haziranda 44 bin 732 olurken, toplam konut satışları içinde payı yüzde 29.7 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ise 105 bin 777’ye yükseldi. Yılın ilk 6 ayında sıfır konut satışı 208 bin 451, ikinci el satışı 517 bin 947 olarak gerçekleşti.