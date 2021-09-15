Konutta 12 ayın rekoru

Geçen yıl yaz aylarında kamu bankaları düşük faiz kampanyası düzenlediği için satışlar rekor seviyede artmıştı. Bu nedenle geçen yıla göre düşüş baz etkisinden kaynaklandı. 2020’de kampanyalı ağustos ayını bir kenara bırakırsak, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı satışı da gerçekleşmiş oldu.

KREDİLİ SATIŞ AZALDI

Türkiye genelinde banka kredili satışlar ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 azalış göstererek 27 bin 375’e geriledi. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı da 19.4 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında peşin, senet gibi diğer satış türleri ise yüzde 20.8 artarak 114 bin 25 oldu. Ağustos ayında da hem fiyatların etkisi hem de yeni projelerin az olması nedeniyle ağırlık yine ikinci el satıştan yana oldu. Sıfır konut satışı 42 bin 639 olurken toplam satış içindeki payı yüzde 30.2’ye geldi. Ülke genelinde satılan ikinci el konut sayısı ise 98 bin 761 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk 8 ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 azalışla 801 bin 995 olarak gerçekleşirken, banka kredili konut satışı yüzde 67.9 düşüşle 152 bin 96, peşin ve senet gibi diğer satış türleri ise yüzde 17.9 düşüşle 649 bin 899 oldu. Ocak-ağustos döneminde sıfır konut satışı 243 bin 189, ikinci el konut satışı 558 bin 806 olarak gerçekleşti.

TARİHİN EN YÜKSEK 2. SATIŞI

YABANCIYA konut satışı ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.7 artarak 5 bin 866 oldu. Ekim 2018’de 6 bin 276 adetle tarihi zirveyi yakalamıştı. Ağustos 2021’de de tarihin en yüksek ikinci satışına imza atılmış oldu. Yılın ilk 8 ayında yabancılara konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47.6 artarak 30 bin 849’a çıktı ve tüm zamanların en iyi ocak-ağustos satışı yapıldı. Son dönemde Amerikalı ve Avrupalı yatırımcıların artması da dikkat çekti.

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