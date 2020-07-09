Konut satışlarının artmasıyla birlikte yeni projeler için düğmeye basıldı, şantiyeler hızlandı

Konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte bekleyen vatandaş alıma geçti. Konut piyasasında canlanma başlayınca şantiyeler de hareketlendi. Hem yavaşlayan işler hızlandı, hem de gayrimenkul şirketleri yeni projeler hayata geçirmek için düğmeye bastı. Uzun süredir yeni ruhsat alımlarında düşüş olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri artan taleple birlikte projelerin öne çekileceğini, 2021’in yatırım yılı olacağını dile getiriyor.

BETONDA TARİHİ ZİRVE

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), açıkladığı ‘Hazır Beton Endeksi’ 2020 haziran ayı raporu da inşaat sektöründeki yükselişe işaret ediyor.

Haziran ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi’nin tarihi zirveyi gördüğünü söyleyen THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Faaliyet Endeksi’nin yanı sıra Beklenti Endeksi ve Güven Endeksi de yükseldi, eşik değeri aştı. Haziran ayı, inşaat sektöründe faaliyetlerin uzun zamandan sonra en yoğun olduğu ay oldu. Endeks verileri, pandemi sonrasında haziran ayında başlayan normalleşme sürecinde başta kamu bankaları olmak üzere konut kredi faizindeki düşüşün konuta olan ilgiyi üst seviyeye çıkardığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Talepteki patlama arz tarafına olumlu yansıyarak yeni inşaat yapma iştahını artırdı ve inşaatlar hız kazandı. Türkiye’nin salgında elde ettiği başarıda bir geriye gidiş olmaması durumunda inşaat sektöründeki ivmenin devam etmesi beklenmeli. İnşaat sektörü yılın ikinci yarısında özellikle istihdam ve büyüme ile ilgili önceki kayıplarını telafi ederek ekonomiye büyük katkı sağlayacak” dedi.

Kaynak: Türkiye Hazır Beton Birliği

Endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 9 soru soruluyor. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanıyor. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılıyor. Çalışmada 3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile teşebbüslerin güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile firmaların üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi ediniliyor. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

POZİTİF ŞOK ETKİSİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, konut kredi faizlerinin düşmesinin konut piyasasında pozitif şok etkisi yarattığını söyledi.

Pandemi döneminde şantiyelerde yavaşlama olduğunu hatırlatan Durbakayım, “Sektörün sadık oyuncuları şantiyelerde tekrar vites arttırdı. Bu da hem istihdamı hem de 300’den fazla yan sektörü olumlu yönde etkiledi. Kredilerin düşmesi satış, satış da nakit akışı demek. Nakit akışı olan firmalar eski hızına dönüp projeleri daha hızlı teslim noktasına getirecek” dedi.

PROJELER RAFTAN İNİYOR

Artan satışla birlikte yeni projelerin de raftan inmeye başladığını belirten Nazmi Durbakayım, “2021’de çok sayıda firmanın yeni projelerini satışa sunacak” dedi. Konut stoklarının eridiğine dikkat çeken Durbakayım, ev alma planı olanların beklememesi gerektiğini söyledi. Durbakayım, “Yeni projelerde bu fiyatların olması mümkün değil, artan maliyet fiyatlara yansıyacak. Üstelik cazip kredi faiz oranlarının da ne kadar süreceği belli değil. Bir de henüz yabancı alıcı pazara gelmedi. Salgın nedeniyle Türkiye’ye gelemeyen yabancılar önümüzdeki günlerde gelecek ve konut alacak. Bu da yerli alıcıyı etkileyecek” ifadelerini kullandı.

2021 YENİ PROJELERİN YILI OLACAK

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, artan konut satışlarıyla birlikte yeni projelerin de devreye gireceğini ifade etti.

“2021 yeni projelerin yılı olacak” diyen Kalyoncu, “Şantiyeler hız kazanırken geliştiriciler de artan taleple birlikte hazırlıklara başladı. Bu yıl ve önümüzdeki yıl yeni yatırımların arttığını göreceğiz. Yeni ruhsat alımlarında 2021’de en az yüzde 30 artış öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Konut satışlarında yaşanan artışın onlarca alt sektörü beslediğine dikkat çeken Kalyoncu, “Mobilyadan beyaz eşyaya kadar birçok iş kolu gayrimenkul sektöründeki canlanmadan payını alacak. Konut kredi faizlerindeki düşüşün etkisi tüm ekosistemi olumlu yönde etkileyecek” dedi.

İNŞAATTA HIZLI TOPARLANMA

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (TÜRKİYE İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, inşaat sektörünün salgınının ortaya çıkardığı koşullardan en çok nisan ve mart ayında olumsuz etkilendiğini söyledi.

Küçükoğlu, “Haziran ayında planlı ve kontrollü olarak iktisadi faaliyetlere dönüş başlamasıyla birçok sınırlama da kademeli olarak kaldırıldı. Talep yetersizliği haziran ayında geriledi. Finansman sorunları da hafifledi. Hem mevcut iş seviyesi hem de yeni alınan siparişler önemli ölçüde arttı. Sosyal hayata kontrollü bir geri dönüş başladı. İnşaat sektörü de bu gelişmelerden olumlu etkilendi ve hızlı bir toparlanma yaşadı” diye konuştu. TÜİK verilerine göre haziranda işlere geri dönüş ile inşaat sektöründe mevcut işler seviyesinde 24.9 puan yükselme olduğunu belirten Küçükoğlu, “Yine TÜİK verilerine göre inşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri de haziranda 19.1 puan artış gösterdi. Sektörde mevcut işlere geri dönüş kadar yeni iş siparişlerinin de alınması çok olumlu bir gelişme” dedi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka da “Normalleşme sürecinin başlamasıyla ekonomik faaliyetlerde artış, dolayısıyla iç satışlarda da artış yaşanması bekleniyor” şeklinde konuştu.