Konut satışında yavaşlama

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Konutta fiyat artışını dizginlemek için kredi imkanlarının sınırlandırılması etkisini gösterdi.Ülke genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 37.6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 azalarak 93 bin 902 oldu. Satışlar yıllık bazda geçen yıl ağustos ayından bu yana ilk kez gerilerken, adet bazında da son 6 ayın en düşük rakamı görüldü. Konut kredilerine gelen sınırlamanın yanında bayram tatili, hızla artan fiyatlar nedeniyle alıcı kitlesinin daralması düşüşte etkisini gösterdi. ‘Fiyatlar zirve yaptı daha çok artmaz’ düşüncesi ve vatandaşın eylül ayında açıklanacak dev sosyal konut projesini beklenmesi satışlarda gerilemeye yol açan diğer etkenler oldu.

5 EVDEN 1’İ KREDİLİ

Temmuz ayında kredili konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 düşüş göstererek 19 bin 146 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 20.4 olarak gerçekleşti. Peşin ve senet gibi diğer satışlar ise yüzde 14.3 azalarak 74 bin 756’ya geriledi. Geçen ay sıfır konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.2 azalarak 28 bin 688 olurken, toplam konut satışları içindeki payı 30.6 olarak açıklandı. İkinci el konut satışları ise yüzde 13.2 azalış göstererek 65 bin 214’e düştü. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69.4 oldu.

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YABANCIDA DA DÜŞÜŞ VAR

Yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.4 azalarak 3 bin 939 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.2’ye geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında Antalya’nın İstanbul’u geçmesi dikkat çekti. Yabancıların konut aldığı iller sıralamasında ilk sırayı bin 421 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 154 konut satışı ile İstanbul ve 289 konut satışı ile Mersin izledi. Türkiye’den ev alan yabancılar arasında Rusya temmuzda da zirvede yer aldı. Temmuz ayında Rusya vatandaşları Türkiye’den bin 28 konut satın aldı. Onları 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi. Yılın ilk 7 ayında ise yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57.4 artarak 39 bin 322’ye çıktı.

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7 AYDA 820 BİN KİŞİ EV SAHİBİ OLDU

-Yılın ilk 7 ayında ise konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24.2 artışla 820 bin 300 olarak gerçekleşti. 189 bin 463 adet konut banka kredisiyle, 630 bin 837’si ise peşin ve senet gibi diğer satış yöntemleri kullanılarak alındı. Yüksek enflasyon döneminde paranın değerini koruma ihtiyacı ve güvenli yatırım arayışı geçtiğimiz aylarda konut piyasasını hareketlendirmiş, gayrimenkule ciddi nakit akışı sağlamıştı. Önümüzdeki dönemde talepteki gerileme ile fiyat artış hızının düşmesi bekleniyor.

FİYATTA REKOR ARTIŞ

-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın raporuna göre konut fiyatında rekor artış yaşandı. Ülke genelinde haziran ayında yıllık konut fiyat artışı yüzde 160.6, yeni konut fiyat artışı yüzde 164.8 oldu. Ortalama metrekare fiyatı 13 bin lirayı aştı. İstanbul’da konut fiyatı yüzde 184.9, yeni konut fiyatı yüzde 208.7 arttı. Ortalama metrekare fiyatı 21 bin 329 TL’ye yükseldi. Ankara’da konut fiyat artışı yüzde 165.4, yeni konut fiyat artışı yüzde 176.5 olarak açıklanırken, ortalama metrekare fiyatı 9 bin 155 lirayı gördü. İzmir’de konut fiyatı yüzde 150.9, yeni konut fiyatı yüzde 159.6 arttı ve ortalama metrekare fiyatı 14 bin 933 liraya ulaştı.