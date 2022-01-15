Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Osman Hocadan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecekOsman Hoca'dan umutlu analiz... Salgın ne zaman bitecek?#Koronavirüs
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu Demirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu#Ali Mahir Başarır
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Film senaryosu gibi...Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Film senaryosu gibi...#Robert Durst
Donanmanın 007si göreve başladıDonanmanın 007'si göreve başladı#Milli İstihbarat Gemisi
Kapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakasıKapkara bir cehalet: Cin çıkarma vakası#Cin Çıkarma
Tüm zamanların ikinci zirvesi... Konut satışı rekora doymuyorTüm zamanların ikinci zirvesi... Konut satışı rekora doymuyor#Konut
Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatıSahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı#Kumköy Sahili
MasterChef Türkiye 2021de şampiyon belli olduMasterChef Türkiye 2021'de şampiyon belli oldu#Masterchef Türkiye
1200 liradan 3000 liraya çıkardı: Kiracısı fahiş artışı kabul etmeyince... Baltalı zorbalar1200 liradan 3000 liraya çıkardı: Kiracısı fahiş artışı kabul etmeyince... Baltalı zorbalar!#Balta
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİBir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ#Tatil
Kırmızı Oda’daki Bahar’ın çığlığıKırmızı Oda’daki Bahar’ın çığlığı#Kırmızı Oda
Kırmızı ipin sırrı çözüldüKırmızı ipin sırrı çözüldü!#Serenay Sarıkaya
Bakan Kocadan İstanbul açıklaması: Hastaneye yatanlarda artış gözleniyorBakan Koca'dan İstanbul açıklaması: "Hastaneye yatanlarda artış gözleniyor"#Istanbul
Beşiktaş, Gaziantep FKyı tek golle yendiBeşiktaş, Gaziantep FK'yı tek golle yendi#Süper Lig
Almanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılarAlmanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılar#Almanya
HABERLEREkonomi Haberleri

Konut satışı rekora doymuyor

#Konut#Satış#Pandemi
Konut satışı rekora doymuyor

Güvenli yatırım arayışı ve ‘fiyatlar daha da artar’ endişesi konut satışlarına yukarı yönlü ivme kazandırdı. 2021’in son ayında 226 bin 503 konut satışıyla yılın zirvesi görüldü. Bu seviye aynı zamanda, hem tarihin en yüksek ikinci aylık satışı, hem de tüm zamanların en iyi aralık ayı satışı... Pandeminin zorluklarına rağmen 1 milyon 492 bin kişi ev sahibi olurken, yıllık bazda ‘ikinci zirve’ görüldü. Yabancıya satışta da hem aylık hem de yıllık rekor kırıldı.

Haberin Devamı

 Konut satışları rekora doymuyor. Pandemi etkisi ile yılın ilk yarısında dip yapan, ikinci yarıda ise toparlanmaya başlayan konut satışları, son ayda beklentilerin de üzerinde arttı. Aralıkta konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113.7 artarak 226 bin 503 oldu. Böylece ‘yılın en yüksek satışı’, ‘tüm zamanların en iyi aralık satışı’ ve ‘tarihin en yüksek 2’inci aylık satışı’ yapıldı. Kurdaki hareketlilik nedeniyle güvenli yatırım arayışı ve konut fiyatları daha da artar endişesi rekoru getiren önemli faktörler oldu.

TÜM ZAMANLARIN İKİNCİ ZİRVESİ

Yıl içinde kamu bankalarının kredi faizini düşürmesi, döviz, altın, vadeli mevduat gibi yatırım araçlarından gayrimenkule dönüş olması sayesinde ilk aylarındaki kayıplar telafi edildi. Konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre sadece yüzde 0.5 azalarak 1 milyon 491 bin 856 oldu. Yıllık bazda tüm zamanların en iyi ikinci zirvesi görüldü. En yüksek yıllık satış 2020 yılında yapılmış ve 1 milyon 499 bin rakamı aşılmıştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Salgın ne zaman bitecekSalgın ne zaman bitecekHaberi Görüntüle

KREDİLİ SATIŞIN PAYI 19.7’DE KALDI

2021’de banka kredili konut satışı 294 bin 530 olurken, toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 19.7’de kaldı. Buna karşın 1 milyon 197 bin 326 konut peşin ve senet gibi diğer satış yöntemleriyle satıldı. Bu da alternatif yatırım araçlarından gayrimenkul sektörüne ciddi bir kaynak aktarımı olduğunu gösteriyor. Öte yandan geçen yıl sıfır konut satışı 461 bin 523 olarak gerçekleşirken, ikinci el konut satışı 1 milyon 30 bin 333 oldu.

YABANCI REKORU

Kurdaki artışı fırsata çevirenler sayesinde yabancıya konut satışında da rekor kırıldı. Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.1 artarak 7 bin 841 olurken, yıl genelinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 43.5 artarak 58 bin 576’ya yükseldi. Böylece hem aylık hem de yıllık satışta tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü. İran vatandaşları 2021’de Türkiye’den 10 bin 56 konut satın aldı. İran’ı, 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya vatandaşları izledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 26 bin 469 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u 12 bin 384 konut satışı ile Antalya, 3 bin 672 konut satışı ile Ankara takip etti. Gayrimenkul sektörü bu yıl ise yabancıya 70 bin konut satışı hedefliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Konut satışı rekora doymuyorKonut satışı rekora doymuyorHaberi Görüntüle

KADINLARIN PAYI ARTIYOR

Türkiye genelinde 2021 yılında kadınlar yüzde 34 pay ile 506 bin 495, erkekler yüzde 54.9 pay ile 819 bin 730 konut sahibi olurken, yüzde 1.9 pay ile 28 bin 900 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. Kadınların gayrimenkul satışından aldığı pay 2020’de yüzde 32.2, 2019’da yüzde 31.2, 2018’de ise yüzde 30.6 seviyesindeydi.

Konut satışı rekora doymuyor


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konut#Satış#Pandemi

BAKMADAN GEÇME!

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil
Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu

BAKMADAN GEÇME!

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil
Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu