Konut satışı rekora doymuyor

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Konut satışları rekora doymuyor. Pandemi etkisi ile yılın ilk yarısında dip yapan, ikinci yarıda ise toparlanmaya başlayan konut satışları, son ayda beklentilerin de üzerinde arttı. Aralıkta konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113.7 artarak 226 bin 503 oldu. Böylece ‘yılın en yüksek satışı’, ‘tüm zamanların en iyi aralık satışı’ ve ‘tarihin en yüksek 2’inci aylık satışı’ yapıldı. Kurdaki hareketlilik nedeniyle güvenli yatırım arayışı ve konut fiyatları daha da artar endişesi rekoru getiren önemli faktörler oldu.

TÜM ZAMANLARIN İKİNCİ ZİRVESİ

Yıl içinde kamu bankalarının kredi faizini düşürmesi, döviz, altın, vadeli mevduat gibi yatırım araçlarından gayrimenkule dönüş olması sayesinde ilk aylarındaki kayıplar telafi edildi. Konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre sadece yüzde 0.5 azalarak 1 milyon 491 bin 856 oldu. Yıllık bazda tüm zamanların en iyi ikinci zirvesi görüldü. En yüksek yıllık satış 2020 yılında yapılmış ve 1 milyon 499 bin rakamı aşılmıştı.

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KREDİLİ SATIŞIN PAYI 19.7’DE KALDI

2021’de banka kredili konut satışı 294 bin 530 olurken, toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 19.7’de kaldı. Buna karşın 1 milyon 197 bin 326 konut peşin ve senet gibi diğer satış yöntemleriyle satıldı. Bu da alternatif yatırım araçlarından gayrimenkul sektörüne ciddi bir kaynak aktarımı olduğunu gösteriyor. Öte yandan geçen yıl sıfır konut satışı 461 bin 523 olarak gerçekleşirken, ikinci el konut satışı 1 milyon 30 bin 333 oldu.

YABANCI REKORU

Kurdaki artışı fırsata çevirenler sayesinde yabancıya konut satışında da rekor kırıldı. Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77.1 artarak 7 bin 841 olurken, yıl genelinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 43.5 artarak 58 bin 576’ya yükseldi. Böylece hem aylık hem de yıllık satışta tüm zamanların en yüksek rakamı görüldü. İran vatandaşları 2021’de Türkiye’den 10 bin 56 konut satın aldı. İran’ı, 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya vatandaşları izledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 26 bin 469 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u 12 bin 384 konut satışı ile Antalya, 3 bin 672 konut satışı ile Ankara takip etti. Gayrimenkul sektörü bu yıl ise yabancıya 70 bin konut satışı hedefliyor.

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KADINLARIN PAYI ARTIYOR

Türkiye genelinde 2021 yılında kadınlar yüzde 34 pay ile 506 bin 495, erkekler yüzde 54.9 pay ile 819 bin 730 konut sahibi olurken, yüzde 1.9 pay ile 28 bin 900 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. Kadınların gayrimenkul satışından aldığı pay 2020’de yüzde 32.2, 2019’da yüzde 31.2, 2018’de ise yüzde 30.6 seviyesindeydi.



