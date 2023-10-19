Konut fiyatında depremin izi silinmedi

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Hızı yavaşlasa da konut fiyatları artmaya devam ediyor. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa tarafından yapılan araştırmaya göre ülke genelinde eylül ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 109 seviyesinde gerçekleşirken, ortalama metrekare satış fiyatı 23 bin 31 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 994 bin 30 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 16 yıl oldu. En çok konut satılan 30 il üzerinde yapılan araştırmada, depremin etkisinin sürdüğü gözlemlendi. Azalan yapı stoku ve deprem bölgesinden gelen göç fiyat artışını beraberinde getirdi.

HATAY İLK SIRADA

30 il içinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller sırasıyla Hatay, Ankara ve Elazığ oldu. Hatay’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 158 artış gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 17 bin 512 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 714 bin 360 TL olarak açıklandı. Deprem bölgesinden yoğun göç alan Ankara’da ise yıllık değer artışı yüzde 126. Başkentte ortalama metrekare satış fiyatı 18 bin 771 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 440 bin 230 TL oldu. Hem depremden etkilenen hem de çevre illerden göç alan Elazığ’da ise konut fiyatlarında değer artışı yüzde 124 olurken, ortalama metrekare fiyatı 10 bin 979 TL’ye, ortalama konut fiyatı 1 milyon 811 bin 535 TL’ye yükseldi.

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İSTANBUL GERİDE KALDI

Üç büyük ile bakıldığında ise İstanbul’un geride kalması dikkat çekti. Eylül ayı sonu itibarıyla İstanbul’da konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 93, ortalama metrekare satış fiyatı 34 bin 856 TL, ortalama konut fiyatı 4 milyon 78 bin 152 TL oldu. İzmir’de ise yıllık değer artışı yüzde 104 olurken, ortalama metrekare satış fiyatı 29 bin 84 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 810 bin 4 TL olarak hesaplandı.

ARTIŞ HIZI GİDEREK DÜŞÜYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da önceki gün ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Endeks geçen aya göre yüzde 5.5, geçen yıla göre yüzde 90.3 arttı. Fiyat artışı devam ederken, artış hızında düşüşün sürdüğü görüldü. Son rapora göre ülke genelinde son 19 ayın en düşük yıllık artışı gerçekleşti. Yüzde 189’a kadar çıkan artışlar son üç ayda yüzde 100’ün altında seyretti.

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Üç büyük ilde en düşük artış İstanbul’da yaşandı ve ülke ortalamasının 12 puan altında kaldı. İstanbul’da konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 78.4 arttı ve ortalama metrekare fiyatı 41 bin 766 TL olarak kaydedildi. Ankara’da yıllık fiyat artışı yüzde 100.4 olurken, ortalama metrekare fiyatı 20 bin 931 TL’ye yükseldi. İzmir’de ise yıllık artış yüzde 90.3, ortalama metrekare fiyatı da 31 bin 853 TL olarak açıklandı. Ülke geneli için ortalama metrekare fiyatı ise 27 bin 840 TL’ye çıktı.

Fiyat artışı, faizlerin yükselmesi, kredi sınırlaması ve mevduat cazibesi gibi sebeplerle konuta talebin azaldığını belirten sektör temsilcileri, ikinci el konutta alıcı pazarının oluştuğunu, ev sahiplerinin indirimlere sıcak baktığını da dile getiriyor.



