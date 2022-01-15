Konfor, sportif tasarım ve güçlü donanım! Honda Accord yeniden Türkiye yollarında

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Türkiye’de uzun süredir satışta olmayan yurt dışında ise satılan Honda Accord yollarda yerini aldı. Yüksek donanımla satışa sunulan Accord ilk bakışta kendisinin Honda olduğunu belli ediyor. Civic’ten alıştığımız far dizaynı ve logo üstü krom detaylar Honda’nın karakteristik özellikleri olarak ortaya çıkıyor.

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İki donanım paketiyle satışa çıkan Accord’un en full olan Executive+ modelini test ettik. Dış tasarımına bakıldığında Honda Civic esintileri görülse de boyut olarak Civic’ten çok daha geniş ve uzun olduğu göze çarpıyor. 18 inç alaşım jantlar da Accord’a ayrı bir hava katıyor. Arka tasarıma gelindiğinde ise çarpıcı bir detay olmasa da büyük stop lambalarıyla karşılaşıyoruz. Tamponun üst kısmına yerleştirilmiş olan kedi gözlerini kapılarla buluşturan krom detay takip ediyor. Her ikisi de aktif olan krom kaplama egzoz çıkışları bulunuyor. Bu da otomobile D sınıfı olduğunun bir göstergesi olarak yakışmış.

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1500cc AMA GÜÇLÜ MOTOR

Honda kullanıcılarının sevdiği canlı motor tercihi Accord’da da yer alıyor. 1500cc hacme sahip benzinli turbo motor 1539 kilo ağırlığındaki Accord’u sürükleyici sürüşlere davet ediyor. 260 Nm torka sahip olan motor 5000 devire kadar canlılığını sürdürüyor. CVT şanzımana sahip olması torkunu artırırken turbo motor da CVT’nin hantallığını ortadan kaldırmış durumda. CVT şanzımanlar bilindiği üzere en sorunsuz ve sarsıntısız çalışan aktarma organı olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde de CVT şanzımana dönen otomotiv markalarının sayısı her geçen gün artıyor.

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KLASİK İÇ MEKAN

İç mekana girildiğinde ise sade bir tasarımla karşılaşıyoruz. Günümüzdeki fütüristik tasarımların dışında sade dizayn edilmiş kokpite sahip olan Honda Accord’da multmedya ekranı, yarı dijital kadran ilk etapta sürücüyü karşılıyor. Sonrasında Executive+ paketiyle birlikte gelen elektrikli ve hafızalı ön koltuklar, ahşap detaylar görülüyor. Honda modellerinde alıştığımız ve kullanışı kolay direksiyon tuşları da sürücüye yardımcı oluyor. Apple Car Play de multimedya ekranıyla geliyor. Ekran için çok fonksiyonel olduğunu söyleyemesem de sürücünün ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede.

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İç malzeme kalitesi günümüz D segmenti otomobilleriyle eş değer olarak diyebiliriz. Suni deri kapı içleri, ahşap detaylar, torpido haricinde daha az kullanılan yumuşak plastikler Accord’da da bulunuyor. Japon otomobillerinde genelde iç aydınlatmalarda sarı ışık kullanılırken Accord’da led beyaz iç aydınlatma unsurları kullanılmış. Sadece makyaj aynasında doğal ışık olmasından kaynaklı sarı lambalar mevcut. Orta kolçağın herhangi bir ayarı olmaması bazı sürücüler için dezavantaj oluşturabiliyor. Kapı içlerindeki saklama alanları da hemen her otomobilde olduğu kadar bulunuyor. Kapı içlerine biraz büyük şişelerin saklaması zor yapılıyor.

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Kablosuz şarj özelliği ile gelen Executive+’ta 4 adet USB çıkışı da bulunuyor. İlki kablosuz şarj alanının yanında, ikincisi kolçağın içinde ve diğerleri de arka havalandırmanın hemen altına konumlandırılmış.

Arka tarafa geçildiğinde geniş diz mesafesi ve yüksek tavan rahatlığı ortaya çıkıyor. Klasik sunroof ile iç kısım daha aydınlık olurken 10 hoparlörlü müzik sistemi yüksek seslerde dağılma gerçekleştiriyor. Accord’un tüm koltuklarında ısıtma bulunuyor.

Otomobilin bagajında yedek lastik yerine tamir kitinin konulması dezavantaj oluşturabiliyor. İnce yanak lastik olmasından dolayı lastiğin herhangi bir nedenle yırtılması, yarılması sonucunda yol yardım hizmetinin ya da en yakın lastikçinin çağırılması gerekiyor. Bu durum günümüzde üretilen hemen her otomobil için de geçerli olmaya başladı.

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UZAKTAN ÇALIŞTIRMA ÖZELLİĞİ MEVCUT

Uzaktan çalıştırma özelliği ile birlikte otomobil yaz ve kış günlerindeki havaya bağlı olarak soğutma ya da ısıtma da gerçekleştiriyor. Uzaktan çalışma yapıldıktan sonra kapılarını açmayan Accord, en son ayarlanan ısıya göre otomobilin içini iklimlendiriyor. Ancak yaz günü sıcak olarak ayarlanmışsa, dışarıdaki havayı algılayarak kendi kendine sistemi düzeltebiliyor.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Şerit takip sistemi, şeritte tutma asistanı, şerit koruma destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, çarpışma hafifletici fren sistemi, yorgunluk tespit sistemi gibi birçok güvenlik sistemi bulunuyor. Böylece Accord’u kullanırken kaza yapma riski en aza inmiş oluyor.

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SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ

Öncelikle otomobilin süspansiyon sistemi çok iyi adapte edilmiş. Bozuk yollarda yumuşak geçişler sağlayan Accord ile konfor bozulmadan seyahat edilebiliyor. Yüksek hızları belli etmeyen Accord’un viraj kabiliyeti de sınıfının en iyileri arasında yer alıyor. Güç olarak CVT şanzımanı destekleyen turbo motor olması nedeniyle sorunsuz hızlanmalar gerçekleştirilebiliyor ancak kavramalı şanzımana sahip olan otomobillerle ilk kalkıştaki torku Accord’da birkaç saniye daha geç hissedebiliyorsunuz.

Makam aracı olarak da tercih edilebilecek olan Accord genel anlamda güçlü donanım paketi, konfor ve sportif duruşuyla tercihler arasında yer alacağa benziyor.