Konaklamada yeni dönem

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Uygulaması daha önce ertelenen ve 2019 yılında çıkarılan konaklama vergisinin 1 Ocak 2023 yılında yüzde 2 ile devreye girmesi bekleniyor. İlk çıkarıldığı dönemde bir yıllık geçiş sürecinde konaklama vergisinin yüzde 1 olarak uygulanması daha sonra yüzde 2’lik oranın devreye girmesi öngörülmüştü. Ancak konaklama vergisi erteleme kararıyla şimdiye kadar uygulanmadı. Ayrıca otomobillerde matrah güncellemesi için bir süre bekleneceği, şu anda ihtiyaç olmadığını belirtiliyor.

TASLAK HÂLÂ ÇIKMADI

Konaklama vergisine ilişkin yasal düzenleme 2019 yılında 7194 sayılı yasa ile yapıldı. Yasanın 9’uncu maddesine göre getirilen konaklama vergisinin oranı yüzde 2 olarak belirlendi. Aynı yasanın bir başka maddesine göre de ilk bir yıl oran yüzde 1 olarak uygulanacaktı. Konaklama vergisi şimdi yılın başında devreye girecek. Düzenlemenin ilk çıktığı halinde olduğu gibi geçiş süreci için yüzde 1’lik oranın uygulanması ise düşünülmüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı uygulamanın nasıl olacağına ilişkin hazırladığı tebliğ taslağını 10 Ekim 2022 tarihinde görüşe açtı. Taslak hala Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alıyor ancak Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Edinilen bilgiye göre konaklama vergisinde yeni bir erteleme düşünülmüyor. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile de görüş alışverişinde bulunulduğu ifade ediliyor.

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OTODA MATRAH BEKLEYECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi konusunda bir çalışma olmadığını, ÖTV matrah artırımı konusunda çalıştıklarını söyledi. Otomobillerden alınan ÖTV, araç silindir hacminin yanı sıra değerine göre değişebiliyor. Matrah artırımı ile yüzde 80’in altında ÖTV dilimindeki otomobillerin vergisi daha düşük hale gelebilecek. Düzenleme için yasa değişikliğine gerek olmazken; Cumhurbaşkanı kararı ile matrah güncellemesi yapılabiliyor. Matrah güncellemesi için hemen bir adım atılması beklenilmiyor ve şu anda böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığı belirtiliyor.

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KİMLER KAPSAM DAHİLİNDE OLACAK

konaklama vergisi otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, termal tesis, misafirhane, yayla evi gibi tesislerden alınacak. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri verginin kapsamında olmayacak. Bu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı içerecek şekilde sunulması halinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmet için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmayacak. Vergi, sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınacak. Tebliğ taslağına göre geceleme hizmeti alan kişinin gecelemeyi tamamlamaksızın tesisten ayrılması vergilendirmeyi etkilemeyecek. Kampinglerde, konaklayanların geceleme ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılayıp karşılamaması veya gecelemenin, işletmeye ait olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov gibi ünitelerde yapılması, hizmetin geceleme hizmeti mahiyetini etkilemeyecek.