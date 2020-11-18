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Ekonomi
Haber Giriş: 18.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Kolay adres’ ile hızlı para transferi

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‘Kolay adres’ ile hızlı para transferi
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Ziraat Bankası, ‘Kolay Adres’ uygulaması ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu, e-posta, TCKN/VKN/YKN ve pasaport numarası gibi anahtar bilgileri kullanarak hızlı ve kolay para transferi yapabilme, ayrıca FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi ile de söz konusu transferleri 7/24 gerçekleştirilebilme imkanı sağladığını açıkladı.

Para transferindeki ‘Kolay Adres’ uygulamasının müşterileri için uzun IBAN numarasının temin edilmesi, yazılması veya hesap numarasının girilmesi gibi zorunlulukları ortadan kaldıracağını vurgulayan Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, banka içi ve dışına yapılacak TL para transfer işlemlerinde bu sistemin kullanılabileceğini ifade etti. Kırbaş, “Vatandaşlar şube, internet bankacılığı ve Ziraat Mobil kanallarından, güvenli ve hızlı bir şekilde ‘Kolay Adres’ tanımlamalarını yapabiliyor. Hesapların, anahtar adreslerle eşleştirilmesi bireysel/kurumsal ayrımı olmaksızın tüm müşterilerimiz için mümkün. 2021 Ocak ayı itibariyle para transferlerinde de FAST sistemi ile yeni bir dönem başlayacak” dedi.

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