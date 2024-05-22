Koç Yapı Kredi satışı için pazarlık masasında

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Dün yayınlanan haberde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli First Abu Dhabi Bank’ın, Yapı Kredi’deki Koç Holding hisselerini alma görüşmelerinin ileri aşamada olduğu belirtildi. İşlem büyüklüğünün ise 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceği aktarıldı. Haberin ardından Borsa İstanbul’da bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 9’u aştı. Yapı Kredi ve Koç Holding hisseleri ise tavan oldu.

Reuters’a bilgi veren konuya yakın üç kaynak görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ifade ederken, bir kaynak Koç Grubu’nun elindeki yüzde 61.2 Yapı Kredi hissesi için yaklaşık 8.5 milyar dolar istediğini; karşı tarafın ise bunun 1 milyar doların altında teklif verdiğini, pazarlıkların buna odaklandığını söyledi. İkinci kaynağın verdiği bilgiye göre, Yapı Kredi hisselerinin yaklaşık 8 milyar dolara el değiştirmesi, bankanın tamamının 13-14 milyar dolar değerlemeye sahip olacağı anlamına geliyor.

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Öte yandan, görüşmelerin nihai bir anlaşma ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil.

Dün öğlen saatlerinde konuyla ilgili Bloomberg de bir haber yaptı ve Yapı Kredi hisseleriyle ilgili satın alma görüşmelerinin değerleme farkına takıldığını yazdı. FAB’ın Yapı Kredi’nin değerlemesine karşı çıktığını söyleyen kaynaklar, bankanın çoğunluk hisselerin sahibi olan Koç Holding’in, FAB’ın şu anda teklif etmeye istekli olduğundan daha yüksek bir fiyat istediği bilgisini verdiler.

KOÇ HOLDİNG’DEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Koç Holding de KAP’a açıklama yaptı. Ön görüşmelerin devam ettiği ancak ‘kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığının’ belirtildiği açıklamada şöyle denildi: “Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.”

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Öte yandan, konuyla ilgili ilk haber geçen ayın başlarında Bloomberg’de yayınlanmış; ajansa konuşan kaynaklar BAE’nin en büyük bankası FAB’ın Türkiye’de birden fazla bankanın sahipleriyle görüşme yaptığını söylemişti.

BORSADA YENİ REKOR

BORSA İstanbul’da BIST 100 endeksi Yapı Kredi’nin yüzde 61.2’sinin First Abu Dhabi Bank’a satılacağı yönündeki haber akışının etkisiyle 11 bin puan seviyesini aştı. Böylece endeks, ilk kez 11 bin puanı aşmış oldu. Gün içinde 11 bin 088 puana ulaşan endeks, günü ise yüzde 1.45 yükselişle 10 bin 895 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksinde de yüzde 9’u aşan prim kaydedildi.

Yapı Kredi hisseleri tavan olurken, Koç Holding de yüzde 7’ye yakın artış kaydetti.